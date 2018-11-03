HBO просит не использовать "Игру престолов" в политических целях

Телеканал HBO призвал не использовать сериал "Игра престолов" в политических целях. Об этом сообщает телеканал CNBC. Такое заявление производитель сериала сделал после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере изображение, стилизованное под постер "Игры престолов" с надписью "Sanctions are coming" ("Санкции близко"). В HBO отметили, что надпись на изображении и шрифт схожи с известной цитатой "Winter is coming" ("Зима близко") из сериала.

"Мы бы предпочли, чтобы наш товарный знак не использовался в политических целях", - говорится в заявлении HBO. В официальном твиттере производителя сериала появилась запись "Как сказать "неправомерное использование товарного знака" на дотракийском"? Дотракийский - искусственный язык, созданный для "Игры престолов".

Представитель HBO заявил, что компания не планирует обращаться в суд. Белый дом пока не ответил CNBC на просьбу прокомментировать ситуацию.

CNBC напоминает, что ранее с героиней сериала Серсеей Ланнистер себя сравнивала в своих мемуарах кандидат в президенты США и соперница Трампа Хиллари Клинтон.

С 5 ноября Вашингтон восстанавливает санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года. В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими и будут направлены против судоходства, энергетики и банков Ирана.