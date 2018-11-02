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США с 5 ноября полностью введут санкции против Ирана

Иранские автомобилисты у бензоколонки (архинвый снимок, 2017 год)

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Администрация президента Трампа намерена восстановить все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года. В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими, когда-либо действовавшими против этой страны, и будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана.

Однако новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть. США вышли из этого соглашения с Ираном в мае 2018 года.

Трамп заявил тогда, что оно наносит ущерб американским интересам. С тех США постепенно возвращали отмененные ранее санкции. Объявленные Вашингтоном меры, по мнению экспертов, ударят по ведущим отраслям иранской экономики.

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