США с 5 ноября полностью введут санкции против Ирана

Администрация президента Трампа намерена восстановить все санкции в отношении Ирана, которые были отменены в результате соглашения 2015 года. В заявлении Белого дома говорится, что санкции станут самыми жесткими, когда-либо действовавшими против этой страны, и будут направлены против отраслей судоходства, энергетики и банков Ирана.

Однако новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть. США вышли из этого соглашения с Ираном в мае 2018 года.

Трамп заявил тогда, что оно наносит ущерб американским интересам. С тех США постепенно возвращали отмененные ранее санкции. Объявленные Вашингтоном меры, по мнению экспертов, ударят по ведущим отраслям иранской экономики.