Украина и Вселенский патриархат подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским Патриархатом. Договор заключили в резиденции патриарха в Стамбуле.

Порошенко назвал день подписания документа историческим. В свою очередь патриарх Варфоломей заявил, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных на Украине.​

Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская православная церковь Московского патриархата. 11 октября Константинопольский патриархат заявил о готовности предоставить автокефалию Украинской единой поместной православной церкви после того, как она будет создана. В ответ синод РПЦ прекратил евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. 21 ноября в Киеве состоится объединительный собор по созданию новой православной церкви на Украине.