В Индонезии во время поисков разбившегося самолета погиб дайвер

В Индонезии во время поисковой операции на месте падения самолета авиакомпании Lion Air погиб водолаз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя спасателей.

Погибшему дайверу было 48 лет. Он был добровольцем из сборной Индонезии по дайвингу. Подробности гибели не сообщаются. Тело погибшего передано родственникам.

29 октября "Боинг 737" авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Он пропал с радаров через 13 минут после взлета и потерпел крушение в море около острова Ява. На борту находились 189 человек. Все они погибли. По данным Reuters, за день до крушения пилот самолета сообщал о технических проблемах лайнера и подавал сигнал бедствия на рейсе из Данпасара в Джакарту.

Lion Air – крупнейшая частная авиакомпания Индонезии. Разбившийся самолет начал выполнять регулярные рейсы в августе 2018 года.