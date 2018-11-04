МИД Германии обнародовал собственный план разоружения в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил собственный план разоружения в Европе на фоне заявлений США о выходе из договора о ракетах с Россией. Предложение главы МИД ФРГ, опубликованное в журнале Spiegel, содержит четыре пункта: необходимость обмена данными о вооружениях между Вашингтоном и Москвой; полный контроль над крылатыми и баллистическими ракетами; повышение прозрачности ракетной программы Китая; международная дискуссия в отношении “оружия будущего” — “роботов-убийц“, гиперзвуковых ракет и военных беспилотных аппаратов.

Маас объясняет свое беспокойство тем, что после окончания холодной войны мир перестал делиться на два “предсказуемых военно-политических блока с равными силами“. Главную ответственность за отсутствие доверия между сторонами он возложил на Россию. Дипломат призвал ее доказать отсутствие нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Соглашение, заключенное между США и СССР в 1987 году, запрещает создание и использование ракет наземного базирования с дальностью от 500 километров до 5,5 тысяч километров. В октябре президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, обвинив Москву в его нарушении. Российские власти отрицают обвинения. Они назвали "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".

В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров. Это же издание недавно рассказало о том, что Минобороны США представило Конгрессу потенциальные варианты принятия на вооружение ракет средней дальности.