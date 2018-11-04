В Петербурге на 10 суток арестовали участника пикета против Соловьева

Суд в Петербурге отправил под административный арест на 10 суток активиста Павла Иванкина – за участие в пикете против телеведущего Владимира Соловьева. Активиста обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

2 ноября Соловьев выступал в Петербурге с лекцией. Семь активистов с плакатами вышли протестовать против этого. Они обвинили телеведущего в распространении пропаганды. На плакате, который держал Иванкин, Соловьев сравнивался с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрайхером.

Все семеро были задержаны, шестерых впоследствии отпустили.

Соловьев неоднократно выступал с заявлениями в поддержку политики Кремля и с резкой критикой его оппонентов. После взрыва в здании ФСБ в Архангельске 31 октября он, в частности, возложил ответственность за него на оппозиционных журналистов и политиков.