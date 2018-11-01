Студент с бомбой. В Сети ищут причину поступка "архангельского смертника"

17-летний житель Архангельска пронес в здание местного ФСБ самодельное взрывное устройство и активировал его у центрального входа. От взрыва он погиб; трое сотрудников ФСБ получили ранения.

"Причины для вас вполне ясны. ФСБ фабрикует дела и пытает людей", - такое объяснение появилось за 20 минут до взрыва в одном из анархистских чатов в Telegram; считается, что его опубликовал взорвавший себя юноша. Скриншоты этого сообщения можно найти в Сети. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что молодой человек действовал в одиночку и под влиянием "беспринципного воздействия со стороны различных сил".

В отличие от расстрела в Керчи, происшествие сразу же классифицировали как теракт.

Есть различия и в том, как эти инциденты освещали федеральные СМИ.

У погибшего, по данным Znak.com, был при себе студенческий билет на имя Михаила Васильевича Жлобицкого; он учился в политехническом техникуме. Многие пытаются найти ответ на вопрос, что двигало 17-летним юношей, и предвидят очередной раунд "закручивания гаек".

Евгений Левкович

О парне, который сегодня взорвал себя в здании ФСБ Архангельска.

Я вышел на его одногруппников и преподавателей, пообщался с ними, пообещав анонимность. Обещание, разумеется, сдержу.

Информация противоречивая. В одном пункте (ниже поясню в каком).

Абсолютно все называют его «тихим», «скромным», и в отличие от Рослякова, убившего одноклассников в Керчи – «адекватным». В техникуме он вел себя подобающе, никаких признаков агрессии не проявлял, ни с кем не конфликтовал. Совсем близко, при этом, ни с кем не дружил, был «не особо общительным», но и «замкнутым не был». Несколько раз рассказывал одногруппникам о том, что «не любит государство». Однажды с возмущением зачитывал новость о пытках в полиции. Лишь один из одногруппников сказал по этому поводу, что «у него в голове творилась дичь». Но при этом тоже отметил, что «вёл он себя адекватно» и «был скромным».

Учился хорошо – «на 4 и 5, хотя это редкость у нас». Не прогуливал, дисциплину не нарушал. «В профессии, правда, не очень, руки не совсем рабочие» (учился он на плотника). «Каждый день посещал все занятия, а вот вчера первый день не пришёл».

Теперь о том самом противоречии.

Страницу в «ВК», названную именем русского революционера, анархиста и лидера «Народной расправы» Сергея Нечаева (на аватарке которой - фото самого Нечаева), судя по всему, действительно создал он. Запись о теракте сделана на ней в 11:00 - в это время парень был уже два часа как мёртв, но возможно это специально отложенная им запись.

«Причины, толкнувшие меня на теракт: репрессивная политика государства, ужесточение законов, государственная пропаганда и многое другое. Также по совместительству данная акция - пропаганда действием идеологии анархического коммунизма. Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать. Собрать взрывное устройство может любой студент, много средств и знаний для этого не нужно».

Вот по поводу этого сообщения (как и по поводу сообщения в Телеграме, тоже приписываемого парню) преподаватели говорят следующее: «Мы знаем свой контингент, не его словами это написано». «Мы не можем поверить в то, что это он».

То, что парень всерьёз увлекался анархизмом – вполне вероятно. То, что на фотографиях из здания ФСБ действительно он – подтверждают все. Да, Михаил Жлобицкий. 17 лет. Сомнения только в том, что он сам написал вышеприведенный текст.

Если он его не писал, то может случиться и так, что его просто вызвали по какому-нибудь «экстремистскому» поводу в ФСБ. Он пришел – а там…

Но пока никаких выводов – просто делюсь всем, что мне удалось собрать.

В любом случае – парня очень жаль.

В любом случае – сейчас ФСБ примется шерстить всех, кто «не любит государство», с такой утроенной энергией, что даже дело «Сети» покажется мыльной оперой.

Жаль остальных учеников, к слову – замечательных, я даже не ожидал, что настолько адекватное общение будет с 17-летними. Многие из них напуганы. Признаются, что боятся допросов. Как написал мне один преподаватель, «знали бы вас ближе – рассказали бы, как происходил допрос мастера этого ученика!».

Жаль нас всех, чего уж там.

Олег Пшеничный

Неоднократно бывал в этом здании на «собеседованиях». Примерно в этом же возрасте, и эмоции испытывал похожие. Мне там сделали окончательную антисоветскую прививку.

Александр Морозов

Жуть, что сейчас начнется у анархистов. Как сейчас на них накинется ФСБ. Дай ума их семьям немедленно их всех отправить ближайшими рейсами куда-нибудь.

Екатерина Винокурова (Znak.com):

Очевидными последствиями нынешнего теракта может стать негативное развитие текущих дел по «экстремистским» молодежным группам — например, дел так называемых организаций «Сеть» и «Новое величие». После нынешнего инцидента защитникам будет значительно сложнее убедить суд, что подростки, общающиеся в чатах, это просто дети, не готовые перейти однажды от слов к делам.

Роман Попков

В свете этих двух событий - стрельбы в хабаровском ФСБ в 2017 году (ультраправый) и взрыве в архангельском ФСБ сейчас (ультралевый) - фейсам можно возвращать в обиход термин "красно-коричневая оппозиция". Вернуться к риторике дедушки Ельцина.

Часто звучат подозрения, что без направляющей руки спецслужб здесь не обошлось.

Надежда Черненко Гортман

Последнее время меня преследует мысль и я не могу от нее отделаться. После дела Нового величия, во всех происшествиях с участием подростков видна работа провокаторов. Тихие, скромные, беcконфликтные, начинают мыслить отчаянно, жестоко, жаждут крови. Может, у меня паранойя?

Сергей Елкин

«Причины, толкнувшие меня на теракт: репрессивная политика государства, ужесточение законов, государственная пропаганда и многое другое. Также по совместительству данная акция - пропаганда действием идеологии анархического коммунизма. Действую в одиночку, поэтому не надо сюда никого приплетать. Собрать взрывное устройство может любой студент, много средств и знаний для этого не нужно» Это не то, что мог написать 17-летний пацан.

Ия Цой

Это и правда странная фраза. Зачем человеку, идущему на смерть, убеждать кого-то, что взрывное устройство может собрать любой студент? Похоже на "это не мы".

Игорь Эйдман

"Следственный комитет России опубликовал фотографию 17-летнего юноши, который устроил взрыв в здании РУ ФСБ по Архангельской области" (из новостей).

Я давно предупреждал, что скоро их начнут просто мочить, как во времена "Народной воли" или эсеров. Для этого есть все те же предпосылки:

1. Восприятие радикальной молодежью существующей системы, как чудовищно несправедливой и несвободной;

2. Жестокое подавление мирных протестов молодежи;

3. Игры охранки в провокацию, которые рано или поздно выйдут из под контроля и ударят по ней самой.

В этих условиях, с одной стороны, неизбежно появление новых Каляевых и Сазоновых (идеалистов-мстителей); а с другой, - новых Азефов, всегда готовых на деньги охранки, взорвать кого-нибудь из ее же начальства.

Илья Вайцман

...За прошедшие полтора дня я сто раз видел сожаления по поводу гибели террориста, подорвавшего себя на проходной УФСБ Архангельска, но ни разу и нигде, даже в самых "ватных" ресурсах я не увидел сочувствия трем пострадавшим при взрыве рядовым сотрудникам ФСБ.

Собственно, всё...

Евгения Чирикова

А я в этой ситуации думаю о том , что моей дочери 17. И представляю, какой ад переживают родители...

Усиление контроля в интернете кажется многим комментаторам неизбежным.

Николай Подосокорский

Примечательно, что СМИ акцентируют внимание на том, что перед совершением задуманного студент обсуждал свои планы в интернете, где его "не только не отговорили от преступления, но и пожелали ему удачи". То есть сперва в Керчи устроил стрельбу 18-летний студент, теперь в Архангельске взорвал бомбу 17-летний студент... Оба мертвы - с них уже ничего не спросишь. Но тенденция тревожная. Где ждать следующего теракта от 16-18 летнего бомбиста? И после каждого случая все громче будет требование закрутить гайки в интернете и усилить контроль за образованием?

Николай Руденский

Сенатор Людмила Нарусова на "Эхе" (узнав, что молодой человек, устроивший взрыв в здании ФСБ в Архангельске, за несколько минут до этого объявил о своем намерении в соцсети): "Вот ФСБ занимается неизвестно чем, а если бы они работали хорошо, то могли бы это отследить и предупредить теракт".

Кирилл Шулика

Официально в России Телеграм заблокирован, но, слава Богу, мы умеем все эти блокировки обходить. А умеют ли спецслужбы? Умеют ли они мониторить эти чаты или провайдер им заблокирован Интернет на рабочем месте, чтобы к нему не было вопросов?

Ведь по сути спецслужбы ищут так, где светло, например, во ВКонтакте, где шансы сесть за репост довольно высоки. Все остальное они мечтают блокировать, чтобы, как они думают, лишить террористов и экстремистов способов связи. Однако на практике террористы и экстремисты не теряют способов связи, зато спецслужбы просто не могут их контролировать. Зато они выполняют план по 282 статье с большим запасом. Это важно понять и прекратить глупость по блокировке Интернета.

Но тут вопросы и к политическому руководству страны. Когда в 17 лет выход на мирную акцию это все равно арест, то голова начинает придумывать что-то более радикальное. Понятно, что сейчас будут обвинять Интернет, синих китов и прочие, а не чиновников, которые по указке сверху запрещают мирные протесты.

Анастасия Миронова

Подорвавший архангельское УФСБ смертник, анархо-коммунист, предупредил о теракте в Телеграме. Так и написал: "сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя".

Если бы не заблокировали Телеграм, кто-нибудь успел бы предупредить и пострадавших могло не быть. Все просто. ФСБ добивалась блокировки Телеграма и сама от нее пострадала: если бы не заблокировали, многие успели бы сообщение прочитать. А если бы не занимались вместо поиска угроз национальной безопасности терроризированием молодежи, то люди бы позвонили и предупредили о готовящемся взрыве.

Наша архаичная власть не поняла самого главного: информации в интернете сегодня столько, что для ее постоянного мониторинга в режиме реального времени нужны единовременно миллионы человекочасов. То есть, задача невыполнимая. В таких условиях лучшая защита - это лояльность населения. Понимаете? Когда люди видят угрозу взрыва в ФСБ и звонят предупредить, чтобы спасти жертв.

Сколько человек прочитали сообщения смертника? А сколькие позвонили в ФСБ за те 15-20 минут до взрыва?

То-то же! Вы сами сделали так, что люди вас не предупредили, а вы прочитать не смогли

У большинства обсуждающих студент с бомбой ассоциируется прежде всего с народовольцами XIX века и с эсерами начала XX. Взорвавший себя молодой человек, как сообщает Би-Би-Си, был зарегистрирован в сети ВКонтакте под именем "Сергей Нечаев" - так звали русского революционера, который был в 1869 году осужден за убийство одного из членов своего радикального революционного кружка.

Иван Курилла

...Вспомнился разговор недельной давности с итальянским журналистом из Коррьере делла Сера. Обсуждали, как итальянцы справились с политическим терроризмом 1970-80-х, и он высказал суждение о России: "ваш терроризм, - сказал итальянец, - приходит извне; вы ведь и Кавказ не вполне считаете частью русского общества. А наша проблема была в том, что террористами были такие же итальянцы". В самом деле, русский политический терроризм остался, казалось, во временах народовольцев и боевой организации эсеров. Ну и (это другое, хотя я бы подумал над связью) в практиках государственного политического террора последующего столетия.

​Дмитрий Лурье

Те, кто хотел нового царя и новое дворянство, с неизбежностью получают новых народовольцев и эсеров. Никаких чудес.

Константин Талов

Именно с таких бомбистов и начиналось свержение царизма и рабства. Нынешние помещики и капиталисты ничего не помнят и не знают и повторяют дорожку своих предшественников.

Николай Полозов

По поводу теракта в Архангельске возникает только один вопрос.

Причинно-следственный.

Это ответ на фабрикацию сотрудниками ФСБ уголовных дел, пытки и преследование молодых людей с крайне левыми (правыми) и т.д. взглядами по подозрению в экстремистской или террористической деятельности?

Или все же это экстремистская и террористическая деятельность тех самых молодых людей, с которой сотрудники ФСБ борятся как умеют, фабрикуя дела и применяя пытки?

Как мне кажется, история России конца XIX начала XX веков даёт исчерпывающий ответ.

Григорий Юдин

Этот парень не случайно совершил самоубийство именно сейчас, это ответ на последнюю серию пыток в отношении анархистов. По силе противодействия можно оценить силу репрессий со стороны спецслужб.

Кирилл Лятс

Анархисты вышли на тропу войны

Максим Кантор

Анархия (соответственно, либертарный коммунизм, анархо-коммунизм) до сих пор остается закрытой необсуждаемой темой - со времен Испанской войны 36-39ого. Тогда анархо-синдикалисты были убиты франкистами и коммунистами - т.е. в лицо и с тыла.

В современных условиях, когда левая идея дискредитирована гламурным авангардом, анархо-коммунизм стал единственной актуальной формой сопротивления. Я не анархист; даже не "тори-анархист" (см кредо Оруэлла), но жертву молодого фанатика не считаю напрасной. В годы криминального Донбасса, женственного Павленского и сопротивления в горошек - этот человек выполнил работу многих.

Никита Кривошеин

Все это не ново, молодые бомбисты были и в русской Империи, сколько они взорвали министров, государей, жандармов и пр. Сталин был учеником и вполне хорошим проводником, Троцкий и прочие... В нацисткой Германии все это процветало... были теракты против католиков... ну а теперь перенеслось в школы США, да и во Франции - полно случаев нападения на учителей. Болезнь эта заразная и не имеет границ и идеологий.

Павел Пряников

На самом деле, рядовой случай. Индивидуальный и групповой террор был всегда свойственен нашей стране. Не надо тут искать, как вчера делали многие, "какой-то особый взгляд на жизнь" у нашей молодёжи.

Всё пореформенное время у нас были теракты. И в СССР их было множество. Вот навскидку три террориста советского времени:

Начиная со второй половины 1970-х в СССР стал шириться террор против власти. Сначала взрывы в метро, устроенные армянскими националистами, потом захват американского посольства в Москве. Наконец, террорист-одиночка, детский хирург Никитенков, решивший взрывами бомб бороться за демократию в стране.

В 1979-1980 годах по Казани прокатилась волна страшных нападений. Маньяком оказался хрупкий юноша Владимир Пустовит – лидер «Красной бригады», убивший или искалечивший булавой 36 человек. Таким способом он «чистил» советское общество, которое, как мечтал Пустовит, надо переродить в лево-фашистское.

В 1989 году участковый Мокеев организовал антисоветскую террористическую группу «Белые кресты». Своим идеалом она видела «Народную волю». Группа успела убить 4 должностных лиц и призывала в листовках народ к восстанию. В её планах были взрывы памятников Ленину и поджоги госучреждений.

Сам студент, выступая под ником "Валерьян Панов", в качестве аватарки использовал эмблему ультралевой немецкой террористической организации RAF.

Евгений Ихлов

Собственно, произошло неизбежное - разочарование мирными акциями протеста привело к появлению антиправительственного политического терроризма левацкого толка.

Судя по эмблеме RAF на его странице "Валерьян Панов" в чате "Речи бунтовщика" и его отсылке к идеям "анархического коммунизма" - он идентифицировал себя с левацким западным терроризмом 60-80-х годов, не задумываясь, насколько тот был выращен КГБ и Штази.

Фракция Красной Армии (Rote Armee Fraktion) морально-политически легитимировала свой террор двумя важнейшими обстоятельствами:

а) генезисом тогдашнего западногерманского истеблишмента не просто из нацистских кругов, но из причастных к холокосту всех категорий обречённых на уничтожение;

б) соучастие этого истеблишмента в неоколонизаторской политике и ограблении и стравливании между собой стран третьего мира.

У их отечественных подражателей будут иные резоны, в частности, обвинения в фабрикации дел и пытках.

К сожалению, политический терроризм пришёл потому, что 28 октября на Лубянке было не 15 тысяч протестующих против провокаторской фабрикации спецслужбами процессов ("Сеть" и "Новое величие"), а на порядок меньше...

Для антилиберальных комментаторов теракт стал поводом заявить, что обвиняемые по делу "Нового величия" были арестованы не зря.

​Насилие со стороны государства порождает ответное насилие - многим кажется, что иного объяснения поступок студента не требует. Говорят и о царящей в обществе атмосфере взаимной ненависти, и о том, что молодежь в последние годы фактически лишили возможности не только протестовать на улицах, но и высказывать свои взгляды в интернете.

Константин Калачев

Сложившаяся социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в России предопределяет возрастание социальных рисков, возникновение объективных условий роста протестной активности граждан, которая может носить и крайние радикальные формы. Ощущение бесправия, кастово-сословный характер общества, невозможность найти защиту в суде, давление силовых стуктур на граждан и бизнес создают предпосылки для радикализации действий отдельных граждан. Есть еще и проблема психически-неустойчивых граждан, не получающих адекватной медицинской помощи. Взрыв в Архангельске еще только предстоит расследовать. Я бы не делал его поводом для обобщений...

Эль Мюрид

Феномен архангельского смертника, если абстрагироваться от вполне очевидной его неуравновешенности и обостренного чувства справедливости, которое присуще молодому возрасту (фактически семнадцатилетний террорист вообще в своей жизни не видел ничего, кроме путинского мафиозного режима, родившись и умерев при Путине), был описан еще полтора десятилетия назад Александром Неклессой, который исследовал этот феномен и назвал его "Цивилизация смерти". Неклесса писал:

"...Формируется собственный сумеречный и транснациональный Underworld — мозаичная зона глобальных пропорций, населенная теми самыми миноритарными акционерами, чей единственный козырь — эффективно и эффектно разыгранная смерть...смерть становится главным ценностно-насыщенным, культурно разработанным и социально диверсифицированным содержанием жизни...

...В условиях власти, тотально подавляющей личность, подвергающей геноциду этническую группу, нацию, расу, профессиональную или социальную страту, порою лишь уникальная жертва способна одержать верх над режимом..."

Люди, осознающие бессмысленность и бесперспективность жизни в предложенных им рамках, не имеющие возможности использовать свой потенциал в конструктивном русле, так как не принимают этические ценности окружающего их пространства, в условиях тотального террора (информационного, административного, культурного) не имеют и не могут иметь достаточного ресурса для борьбы в рамках существующей системы. Единственный неотчуждаемый ресурс, который всегда с ними - их собственная смерть. Она становится ресурсом борьбы, с которым никто ничего не способен сделать.

Сталингулаг

Несовершеннолетний архангельский анархо-коммунист, взрывающий здание ФСБ - это иллюстрация того, как власть своими абсурдными действиями <докопалась> до молодого поколения. Зашли в кирзовых сапогах в комнату тихого подростка, сорвали со стен плакаты любимых музыкальных групп, заменив их на иконы, бесцеремонно рылись в личных вещах, проверяли, чтобы, не дай бог, на телефоне телеграма не оказалось, просматривали переписки, пытаясь найти там синих китов, читали лживые, блевотные нотации и учили той жизни, которой сами не живут. Только запрещали, не давая ничего взамен. А на любую попытку возмутиться называли экстремистом и террористом. Важно понимать, что, когда все цивилизованные возможности высказаться закрыты, желание сказать никуда не девается, оно просто реализуется в радикальные формы

Екатерина Винокурова

Провела сегодня полдня, читая всякие анархистские чаты (а потом у меня вытекли глаза).

Хочу сказать несколько вещей.

Первое. Месседж «власть нас не слышит» - один из ключевых тезисов во всех этих группах. Большинство участников этих чатов – это молодые люди, которые не видят для себя вариантов добиться чего-то в жизни в той системе, которая есть сейчас. Чем более себя с ними агрессивно вести – тем больший уровень агрессии будет получен в ответ. Никакие уроки патриотического воспитания или православной культуры тут не помогут от слова никак. То же самое с запретами компьютерных игр, исполнителей, концертов. Чем более вы пытаетесь сделать видимый окружающий мир стерильным – тем больше расцветет страшных цветов под полом.

Второе. У нас все очень плохо с культурой неприятия насилия. Обе стороны баррикад давно уже сделали максимум для полного расчеловечивания друг друга. В итоге для одних протестующая молодежь – это буйные хулиганы, которых не жалко и дубинкой огреть, а для других человек в погонах – это и не человек даже, а так. И вот от этого очень страшно.

Третье. Главное – чтобы ни у керченского стрелка, ни у сегодняшнего подрывника не образовались группы поддержки и последователи. Вот тут я <понятия не имею>, что делать, неудачных примеров могут привести кучу: от борьбы царского режима с эсерами до борьбы с РАФ.

Все плохо, короче.

По поводу того, кто именно нагнетает в обществе тяжелую атмосферу, у провластных политологов мнение иное.

Сергей Марков

Взрыв здания ФСБ в Архангельске совершен подростком, убившем и себя. Вероятно, этот взрыв - результат той атмосферы ненависти, которую в России и извне формируют антипутинские оппозиционные силы. Они представляют Путина и его сторонников врагами цивилизации, против которых возможны любые меры, в том числе теракты. А ФСБ представляют главным оружием путинской власти. Вот напитавшись этой искусственно сформированной ненавистью к российской власти, подростки готовы идти взорвать ФСБ или за Навальным на митинги, провоцирующие насилие. Характерно, что провластные сми в России очень мало дают инфо про взрыв ФСБ в Архангельске - потому что боятся, что такие взрывы могут стать подростковой модой. А антивластные сми стараются больше говорить об этом взрыве - как раз надеются, что это может стать подростковой модой. И это будет одним из элементов силового давления на власть.

Надеюсь, все вы понимаете, что российский Майдан будет на порядок более насильственный и жестокий, чем был киевский Майдан.

Телеведущий Владимир Соловьев, выступая в эфире радиостанции "Вести ФМ", тоже обвинил во взрыве оппозиционеров - причем конкретных.

Кристина Потупчик

Расходимся, причины взрыва в архангельском ФСБ найдены.



По мнению ведущего Владимира Соловьева, журналисты Екатерина Винокурова, Александр Плющев, а также политик Дмитрий Гудков несут ответственность за взрыв в здании ФСБ в Архангельске. Такую точку зрения он высказал в эфире своего шоу на радио «Вести FM». Соловьев связывает теракт с прошедшей 28 октября акцией в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» возле здания ФСБ в Москве. «Вы хотите сказать, что это случайно? Разница — несколько дней», — возмутился ведущий.



То есть, сначала Соловьев приглашал в эфир безумных псевдоэкспертов вроде Филиппа Гросс-Днепрова, который на ходу выдумывал несуществующие компьютерные игры, чтобы обвинить их в керченской трагедии. А теперь, видимо, решил лично разоблачать виноватых.



Это ж как сильно должен давить на мозг желудочный баллон, чтобы на всю страну озвучивать подобный бред. Это даже не глупость, это натуральное вредительство — настолько искажать картину произошедшего. Да, в произошедшем виноваты дела «Сети» и «Нового величия» - но не акции в поддержку обвиняемых, а то, как эти дела заведены и ведутся — с пытками и провокациями.



Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить — если человек устраивает теракт в ФСБ в знак протеста против пыток — может, блин, просто перестать пытать людей? Ну так, хотя бы ради интереса. Но Соловьев и раньше не подавал признаков большого ума, а сейчас, очевидно, начал впадать в старческую деменцию. Скоро слюни будет пускать в эфире.

Журналисты ответили на обвинения постами в Telegram.

Екатерина Винокурова

По эфиру Соловьева могу сказать только вот что (я в шоковом немного состоянии, конечно).



1. Никогда в своей жизни я ни единым словом не оправдывала никакие теракты. Более того, по вчерашней ситуации я заняла ровно такую же позицию

2. Я никогда не поддерживала несанкционированные акции, за что всегда была исключаема из списка рукопожатных

3. Всегда выступаю за дерадикализацию любых конфликтов и движений, за что всегда бываю бита.

4. Что буду делать - не знаю. Меня трясет, потому что я всегда говорила ровно противоположные вещи тому, в чем меня обвинили.

Александр Плющев

Это практически ежедневные (точнее, трижды в неделю, когда он работает в радиоэфире) камлания Владимира Соловьева, где он перечисляет небольшой набор людей, включая почему-то и меня, которые виноваты в принципе во всем. Вы не поверите, но так продолжается уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. <...>

Еще совсем недавно, например, я был виноват в стрельбе в Керчи, потому что не давал ФСБ внедрять сотрудников в экстремистские группировки, угрожая массовыми акциями. <...>

Часто спрашивают, почему я не хочу подать в суд на Соловьева. Слушайте, столько, сколько он сделал, делает, и, я уверен, еще сделает для моей раскрутки, не сделал никто. Это, в некотором смысле, мой бесплатный и очень эффективный евангелист. А я на него в суд, ну вы что.