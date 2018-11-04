День народного единства: в Москве задержан организатор "Русского марша"

В Москве задержан Дмитрий Карасев - один из организаторов "Русского марша" - акции националистов, которая должна пройти на окраине российской столицы в районе Люблино.

Как сообщает "Новая газета", Карасева задержали в метро и доставили в отделение полиции. Причины задержания не известны.

Московские власти согласовали два "Русских марша" - один проводят монархисты, другой, организатором которого был Карасев, оппозиционные Кремлю националистические группировки. "Русские марши" традиционно проводятся в день народного единства 4 ноября с 2005 года, когда появился этот праздник. В последние годы число их участников падает.

Власти в этом году отказались от массовых уличных мероприятий в День народного единства. Так, не будет митинга-концерта на Красной площади. Президент России Владимир Путин и лидеры основных российских конфессий утром в воскресенье по традиции возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

По опросу ВЦИОМ, день народного единства отмечают 42 процента россиян.