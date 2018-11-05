Другая Америка. Владимир Абаринов - о выборах в Конгресс

Выборы середины первого срока – рубеж, который почти ни одному президенту не удалось преодолеть без потерь. Тем более это относится к президентам, чья партия контролирует обе палаты Конгресса. Но Дональд Трамп уверен, что он - уникальное явление американской истории, и преисполнен решимости поломать закономерность.

Фактически все два годасвоего президентсттва Трамп прожил в режиме избирательной кампании. Сразу после выборов 2016 года он устроил по городам и весям Америки «турне победы», потом многотысячные митинги его сторонников стали созываться, чтобы подбодрить президента в трудные моменты. В последние дни перед голосованием в Конгресс он проводит по несколько митингов в сутки, прямо в аэропортах, не сходя с трапа самолета. Любая встреча с прессой проходит в жанре отчетного доклада о достижениях и о том, как мешают ему не желающие сделать Америку великой снова. Заседания кабинета превратились в реалити-шоу. Каждый свой день Трамп начинает с сообщений в Twitter, в которых сводит крупные и мелкие счеты с оппонентами.

Президент изображает своих противников отщепенцами, не выражающими волю народа. Он старается не замечать другую Америку. Но раз в два года американцы приходят на избирательные участки и выносят свой вердикт. С этим ничего нельзя поделать. Выборы проводились в срок даже в условиях Гражданской войны. Опросы обещают на этих выборах, 6 ноября, небывало высокую явку. На участки придут те, кто обычно не голосуют. Другая Америка уже заявила о себе на демократических праймериз. Кандидаты, которых поддерживали партийные боссы, сошли с дистанции. В финал часто вышли те, кто меньше других похож на креатуры истеблишмента, люди, олицетворяющие демографические и культурные перемены последних десятилетий.

В политику пошли представители этнических и сексуальных меньшинств, женщины, молодежь. Среди кандидатов Демократической партии всего 41 процент белых мужчин – ну а почему должно быть иначе, если их доля в населении страны составляет всего треть? Эта Америка не хочет в ту, какая нравится Трампу. Миф о великой Америке 1950-х сродни мифу о золотом веке Августа в Римской империи или о процветании империи Российской в царствование Александра III.

Однопартийность – это застой, обычно оборачивающийся поражением на следующих президентских выборах

Пытаясь объяснить читателю, что такое американская демократия, Алексис де Токвиль писал: «Ступив на американскую землю, вы сразу оказываетесь посреди какой-то суматохи: со всех сторон раздаются неясные возгласы, вы слышите сразу множество голосов, каждый из которых говорит о какой-либо общественной проблеме». Употребленное де Токвиллем слово, tumulte по-французски, tumult по-английски, - «суматоха», «переполох», «смятение чувств» или просто «галдеж» - очень нравится американцам. В этой многоголосице, разнообразии интересов залог жизнеспособности общества и главное богатство США.

Глядя на последние рейтинги, трудно не увидеть упорнейшей борьбы, которую ведут между собой кандидаты с диаметрально противоположными политическими взглядами. В Аризоне, которую представлял в Сенате покойный Джон Маккейн, позиционировший себя как милитарист, соперничают на выборах в Сенат республиканка Марта Максалли, в прошлом пилот истребителя, воевавшая в Ираке и Афганистане, и демократ Кирстен Синема, открытый бисексуал и активный участник антивоенных протестов. Исход этой схватки непредсказуем. Джорджия, некогда оплот расовой сегрегации, может выбрать губернатором афроамериканку Стейси Абрамс – недаром ее соперник Брайан Кемп называет эти выборы «битвой за душу нашего штата». Миннесота и Мичиган, вполне вероятно, изберут в нижнюю палату Конгресса мусульманок.

Интересно и то, что попытки копировать политтехнологии Трампа не удаются. В этой кампании хватало кандидатов, дающих обидные прозвища соперникам и публикующих твиты с большим количеством прописных букв и восклицательных знаков – как правило, безуспешно. Они смотрелись как пародия на президента. Трампа нельзя сыграть – им надо быть.

Судя по выкладкам социологов, республиканцы сохранят за собой большинство в Сенате, но останутся в меньшинстве в Палате представителей. Многим американцам нравится разнопартийность исполнительной и законодательной власти. Политики только тогда начинают договариваться друг с другом, когда у них нет другого выхода. Однопартийность – это застой, обычно оборачивающийся поражением на следующих президентских выборах.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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