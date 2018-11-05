В Новосибирске собирают подписи против памятника Сталину

Жители Новосибирска начали сбор подписей против установки памятника Иосифу Сталину. Петиция опубликована на сайте change.org. "Для здравомыслящего человека очевидно, что установка памятника Сталину вызовет очередную волну ненужного напряжения и противостояния в обществе", - сказано в петиции. За несколько часов ее подписали более трёх тысяч человек.

В ответ инициативная группа по установке памятника призвала своих сторонников массово писать обращения с требованием установить монумент на главной городской магистрали.

Власти Новосибирска ведут поиск места для установки памятника Сталину и провели интернет-голосование о месте размещения. В мэрию поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Мэр города коммунист Анатолий Локоть, сказал, что положительно относится к Сталину, но подчеркнул, что опрос проводится по инициативе горожан.

Поклонники Сталина уже изготовили бюст. Его установки они добиваются с 2000 года. Окончательное решение о памятнике в Новосибирске должны принять в конце этой недели.