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В Новосибирске собирают подписи против памятника Сталину

Сбор средств на установку памятника Сталину в Новосибирске, октябрь 2018 года

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Жители Новосибирска начали сбор подписей против установки памятника Иосифу Сталину. Петиция опубликована на сайте change.org. "Для здравомыслящего человека очевидно, что установка памятника Сталину вызовет очередную волну ненужного напряжения и противостояния в обществе", - сказано в петиции. За несколько часов ее подписали более трёх тысяч человек.

В ответ инициативная группа по установке памятника призвала своих сторонников массово писать обращения с требованием установить монумент на главной городской магистрали.

Власти Новосибирска ведут поиск места для установки памятника Сталину и провели интернет-голосование о месте размещения. В мэрию поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Мэр города коммунист Анатолий Локоть, сказал, что положительно относится к Сталину, но подчеркнул, что опрос проводится по инициативе горожан.

Поклонники Сталина уже изготовили бюст. Его установки они добиваются с 2000 года. Окончательное решение о памятнике в Новосибирске должны принять в конце этой недели.

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