В Нефтеюганске из-за обрушения моста погибли двое рабочих

В Ханты-Мансийском автономном округе во время проведения ремонтных работ обрушился мост. В результате происшествия погибли двое рабочих, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Министерства чрезвычайных ситуаций.
В момент обрушения с моста упала строительная техника.
В начале октября в Амурской области на участок Транссибирской магистрали рухнул автомобильный мост. Тогда пострадал один человек — водитель грузовика, проезжавшего по мосту. Движение по Транссибирской магистрали было приостановлено.
26 октября в Приморском крае обрушился мост под грузовым автомобилем. Тогда в происшествии погибли два человека.
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