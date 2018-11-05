Под Находкой держат 11 косаток и 90 белух. Их собираются продать в Китай

В бухте Средней в посёлке Ливадия на Дальнем Востоке не меньше недели держат крупных дельфинов — 11 косаток и 90 белух. Морских животных, по данным экологов, собираются продать в Китай, что запрещено российскими законами. В понедельник дельфинов начали вывозить из бухты — за день до приезда в посёлок проверки.

О вывозе занесенных в красную книгу животных сообщил в прошлый понедельник, 29 октября, российский “Гринпис”. По данным экологов, в мае 2018 года Федеральное агентство по рыболовству выдало квоту на вылов 13 самых крупных дельфинов — косаток. Экологи утверждают, что животные предназначены для продажи в китайские океанариумы. В “Гринпис” предположили, что животные до недавнего времени находились на передержке в бухте Средняя в посёлке Ливадия (отдалённый микрорайон Находки).

На следующий день владивостокское издание Vl.ru опубликовало снимки вольеров в бухте Средней, на них видны плавники морских животных. Вольеры до 2016 года принадлежали Тихоокеанскому научно-исследовательскому рыбохозяйственную центру, а сейчас арендуется частными компаниями, утверждает издание. В ветеринарной инспекции журналистам сообщили, что в бухте находятся 11 косаток и 90 белух. Журналисты утверждают, что белух и косаток охраняют вооружённые люди.

По разным оценкам, цена одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая достигает от одного до 15 миллионов долларов. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом, в 1982 Россия присоединилась к мораторию Международной китобойной комиссии. Их отлов разрешён исключительно в учебных и научно-просветительских целях. Квота на вылов белух — 200 особей в год. 195 — для традиционного промысла народов Крайнего Севера, пять — для научной деятельности.

С 2013-го по 2016 годы в Китай продали 13 косаток из России. Экспортерами выступили те же компании, что арендуют вольеры в Находке (по данным “Новой газеты” все они связаны между собой. В декларациях цена животных оценена в 500 тысяч - 1 миллион долларов за косатку. Компании раньше выступали соучредителями Ассоциации по координации деятельности в области защиты и сохранения морских млекопитающих. Бывший председатель правления ассоциации заявил “Новой газете”, что отлов косаток законен, и косатки не являются редкими животными.

После сообщений в прессе представители Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры вместе с сотрудниками Россельхознадзора и Росприроднадзора организовали проверку в бухте Средней. 30 октября комиссия запросила у владельцев вольеров документы на животных. В прокуратуре сообщили, что проверка продолжится до конца этой недели.

Во вторник проверка на объекте должна быть продолжена, сообщает vl.ru. Однако животных начали вывозить из вольеров. На одну из очевидцев — зоозащитницу Нину Зырянов напали сотрудники базы, где содержатся дельфины. Трое мужчин забрались в её машину, рылись в вещах и украли флешку из фотоаппарата. При этом сотрудник базы держал Зырянову за руки.

В 2013-2014 годах в Китае спрос на косаток составлял около четырех десятков животных. С тех пор спрос скорее всего только вырос. При этом во всём мире в неволе сейчас содержится 61 касатка, три из них — в России.