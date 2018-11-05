Правящая партия Польши проигрывает выборы мэров

Консервативная правящая партия Польши "Право и справедливость" проигрывает выборы мэров. Об этом свидетельствуют предварительные итоги состоявшегося в воскресенье голосования, передает Associated Press. В более чем ста населенных пунктах, включая крупнейшие города, победа во втором туре достается представителям оппозиционных сил.

21 октября оппозиционная коалиция, возглавляемая центристской Гражданской платформой, выиграла выборы мэров в Варшаве и других ключевых городах, включая Вроцлав, Познань и Лодзь. Во многих населенных пунктах для выявления победителя потребовался второй тур.

В тот же день были проведены выборы в местные законодательные органы. Они завершились победой правящей партии. "Право и справедливость" набрала более 32 процентов голосов, однако в целом показала результаты хуже ожидаемых.

Власти ЕС и местные польские оппозиционеры в последние годы яростно критикуют партию "Право и справедливость" Ярослава Качиньского за предполагаемые попытки подорвать базовые европейские принципы. В прошлом месяце Суд Европейского союза обязал Польшу остановить реформу национального Верховного суда и восстановить в должностях судей, которые покинули свои посты в результате политики правящей партии. Правозащитники опасаются, что действия польских властей приведут к тому, что судебная власть утратит независимость.