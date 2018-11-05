В Калининграде по делу об оправдании терроризма задержан анархист

В Калининграде сотрудники ОМОН задержали 24-летнего анархиста Вячеслава Лукичев, подозреваемого в "публичном оправдании терроризма в интернете".

Лукичева задержали на автобусной остановке и сразу увезли в изолятор временного содержания, предоставив ему адвоката по назначению. С чем именно связано уголовное дело, заведенное на активиста, пока не известно.

В сентябре украинские СМИ сообщали о том, что гражданин России Вячеслав Лукичев объявлен в розыск по линии Интерпола по делу о нападении на участника вооруженного конфликта на Донбассе Дмитрия Иващенко. Якобы 2 мая в Киеве несколько молодых людей, среди которых был Лукичев, напали на Иващенко с ножом, молотком и баллончиком со слезоточивым газом.