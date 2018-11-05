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В Италии обвиняемый в связях с мафией захватил заложников

Иллюстративное фото

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На севере Италии осуждённый по делу преступной группировки Ндрангета захватил заложников в почтовом отделении города Пьеве-Модолена. Франческо Амато, приговорённый к 19 годам лишения свободы, требует, чтобы с ним связался министр внутренних дел републики Маттео Сальвини. Об этом сообщает радио RAI.

Полицейские уговорили вооружённого ножом преступника отпустить нескольких заложников. Амато – один из 148 обвиняемых по делу о связях с преступной группировкой Ндрангета. 31 октября после оглашения приговора он скрылся.

Иллюстративное фото
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Одним из обвиняемых по делу о связях с Ндрангетой был чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Винченцо Яквинта. Суд снял с него эти обвинения, однако приговорил к двум годам тюрьмы за незаконное хранение оружия.

Ндрангета – одна из крупнейших организованных преступных группировок Италии, происходящая из региона Калабрия. Её участники занимаются торговлей наркотиками, оружием, ядерными материалами, контролем над государственными закупками и государственными услугами. Оборот капитала группировки оценивается в миллиарды долларов.

В феврале 2018 года в Словакии был убит журналист Ян Куциак. Он занимался расследованием связей Ндрангеты и словацких политиков.

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