Родственники "алмазного короля" Левиева арестованы в Израиле

В Израиле в понедельник были арестованы родственники миллиардера Льва Левиева в связи с подозрениями в причастности к схеме контрабандных поставок алмазов в Израиль. Речь идёт о мошенничестве на сотни миллионов шекелей. Среди шестерых арестованных – сын и брат Левиева.



Среди арестованных таже ветеран одной из производственных компаний в России, который приехал в Израиль шесть лет назад и воспользовался преимущественным положением "вернувшегося резидента", чтобы провезти в своих чемоданах большую партию алмазов. Об этом сообщило выходящее в Израиле на иврите издание издание Maariv, связанное с англоязычной газетой "The Jerusalem Post".

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Родившийся в Узбекистане алмазный магнат, известный также как филантроп под прозвищем "Алмазный король", Лев Леваев в 2007 году переехал с семьёй из Израиля в Лондон, говорится в публикации.



Аресты проводились в результате тайной операции израильской полиции и налоговых органов. Подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, таможенных и налоговых нарушениях, заговоре с целью совершения преступений, изготовлении фальшивых регистрационных и корпоративных документов.



Полиция считает, что каждый подозреваемый был причастен к планированию нелегальных поставок алмазов в Израиль в течение нескольких лет, не информируя об этом соответствующие государственные органы.



Следственные органы сообщили, что намерены продолжить аресты – как в Израиле, так и за его пределами.