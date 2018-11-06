Генеральный секретарь НАТО выступил за диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь высказался за диалог с Россией. Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удаётся находить решение проблем с Москвой, отметил глава Североатлантического союза. Однако при этом, по словам Столтенберга, Западу нельзя быть наивным и следует держаться сплочённо.

В интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 6 ноября, генсек НАТО назвал самой большой опасностью для мира сегодня непредсказуемость международной политики. Во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами, однако сегодня "вызовы более комплексные", считает Столтенберг.

На днях генеральный секретарь НАТО обвинил Россию в развертывании у границ Европы ракет, способных нести ядерные боеголовки. По его словам, Москва ставит под угрозу договор о контроле над вооружениями, который помог положить конец холодной войне. При этом Столтенберг отметил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и что странам-членам Североатлантического союза следует работать над улучшением взаимоотношений с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО поддержал Вашингтон в вопросе о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). США обвинили Москву в его нарушении. Российские власти называли решение США "шантажом" и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".