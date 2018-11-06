Facebook удалил 115 аккаунтов перед промежуточными выборами в США

Facebook заблокировал более 100 аккаунтов социальной сети и принадлежащей компании Instagram в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы в США. По сообщению пресс-службы Facebook, почти все страницы, связанные с этими учетными записями, были на французском или русском языках. Заблокированные аккаунты Instagram велись на английском языке. Некоторые из них были посвящены жизни знаменитостей, другие — политическим дебатам, отметили в компании.

После блокировки Facebook проводит детальное изучение этих аккаунтов. В компании добавили, что как только появится новая информация, касающаяся этих аккаунтов, — в частности, связаны ли они с "Агентством интернет-исследований" (известной как "фабрика троллей") российского бизнесмена Евгения Пригожина, — она будет опубликована.

На днях сервис микроблогов Twitter удалил более 10 тысяч подозрительных аккаунтов, которые призвали не принимать участие в промежуточных выборах в США.

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет переизбрана палата представителей и треть сената.