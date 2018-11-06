Свердловскую чиновницу отстранили от работы за слова о детях

Директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких временно отстранили от должности для проведения служебной проверки. Поводом послужило её высказывание на встрече с молодыми волонтёрами в Кировограде: чиновница заявила, что детям должны помогать их родители, а государство им ничего не должно.

ТАСС сообщает, что распоряжение об отстранении чиновницы подписал губернатор области Евгений Куйвашев. Ранее он подверг критике заявление чиновницы.

Глацких, отвечая на вопрос о финансировании детских проектов в городе, заявила: "Государство их не просило вас рожать", имея в виду родителей волонтёров. Позднее директор молодежного департамента утверждала, что её высказывание вырвали из контекста. По словам Глацких, суть её ответа заключалась в том, что семья и родители являются залогом развития молодежи, а государство – лишь помощник в этом.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодёжной политики Свердловской области она возглавляет с 2016 года.