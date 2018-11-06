Лукашенко: российская военная база в Белоруссии не нужна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на территории страны. Минск, по его словам, в состоянии собственными силами обеспечить свою безопасность.

Белорусский лидер заявил об этом на встрече с группой американских аналитиков. "Надуманная проблема", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА. При этом он подчеркнул, что категорически против размещения в Белоруссии российской военно-воздушной базы. "Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем подставляться под удар возможного агрессора", - заявил президент Белоруссии.

В настоящее время на территории Белоруссии действуют две российские военные базы: радиолокационная станция "Волга", входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении, и 43-й узел связи ВМФ России.

Ранее СМИ неоднократно писали о возможном создании в Белоруссии российской авиабазы, позже обе стороны даже заявили, что переговоры на эту тему ведутся.

В мае Польша предложила США разместить на территории страны на постоянной основе бронетанковую дивизию, заявив о готовнсти выделить на это до 2 миллиардов долларов.

4 ноября Лукашенко посоветовал Варшаве не делать этого. В противном случае, по его словам, Минск и Москва вынуждены будут ответить.