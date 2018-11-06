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Мединский: "Хантер Киллер" выйдет в российский прокат

Владимир Мединский

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Американский боевик "Хантер Киллер", у которого ранее возникли проблемы с прокатными документами, покажут в российских кинотеатрах, когда фильм пройдет все необходимые процедуры. Об этом во вторник заявил глава российского министерства культуры Владимир Мединский.

Он уточнил, что ведомство ознакомилось с фильмом и не нашло в нем нарушения российских законов. При этом Мединский назвал "Хантер Киллер" банальным и скучным кино с бездарным сценарием и добавил, что эти особенности киноленты министерство не обязано комментировать.

На прошлой неделе стало известно, что боевик "Хантер Киллер" не получил прокатное удостоверение в России из-за неправильного пакета документов, предоставленного компанией-прокатчиком Megogo Distribution. Он должен был выйти в прокат еще 1 ноября.

Фильм Донована Марша рассказывает историю экипажа американской военной подводной лодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, устроивших государственный переворот.​

В Megogo Distribution утверждали, что все материалы и документы для получения прокатного удостоверения были сданы в срок.

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