Арестованная, у которой подозревают рак, объявила голодовку

Находящаяся в больнице при СИЗО "Матросская тишина" Оксана Кожевникова, обвиняемая в продаже должности полпреда президента в Южном федеральном округе, объявила голодовку. Это случилось после того, как врачи, сделав ей УЗИ, не нашли у нее ранее обнаруженную опухоль, сказав, что она сама собой рассосалась.

Летом во время обследования у Кожевниковой нашли новообразование в почке. Обвиняемую дважды отправляли в гражданскую больницу, но каждый раз врачи говорили, что опухоли нет. В сентябре ее поместили в больницу при СИЗО "Матросская тишина", где врачи вновь нашли опухоль, причем уже большего размера, чем летом. Теперь они же утверждают, что опухоль рассосалась.

При этом, по словам дочери Кожевниковой, обвиняемой также плохо, ей по три раза в день делают уколы обезболивающего, но со дня на день собираются выписывать из больницы и переводить обратно в СИЗО.

Оксана Кожевникова вместе с еще несколькими обвиняемыми подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах - якобы она продала должность полпреда президента в Южном федеральном округе ставропольскому бизнесмену. При этом потерпевший, перечисляя участников мошеннической схемы, в своих показаниях не упоминал Кожевникову.

Сама обвиняемая отрицает вину. В следственном изоляторе она находится с апреля этого года.