Защита обжаловала арест подозреваемого в госизмене эксперта

Защита военного эксперта Владимира Неелова оспорила в Московсокм городском суде решение о его аресте по подозрению в госизмене. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена, сообщает "Интерфакс".

Военный эксперт Владимир Неелов был задержан 25 октября и по решению суда отправлен под стражу в следственный изолятор "Лефортово" на два месяца.

Неелов сотрудничал с "Центром стратегической конъюнктуры" и специализировался на деятельности частных военных компаний. Он неоднократно комментировал в СМИ деятельность "ЧВК Вагнера", наемники которой, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах пророссийских сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада. Наемничество в России запрещено законом и считается уголовным преступлением.

2 ноября стало известно, что ФСБ подозревает Неелова в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. По данным источника "Интерфакса", Неелов вину не признает. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.