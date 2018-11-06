"Откройте школу!"

Единственную школу в подмосковном поселке Горки Ленинские, которая находится в прямом подчинении у Министерства просвещения, закрыли в разгар учебного года. 500 учеников чиновники собираются перевести в школы соседних районов. О приостановке работы школы неожиданно сообщили на родительском собрании 31 октября. Причина закрытия - предписание Роспотребнадзора, который требует провести ремонт здания и устранить замечания. Местные жители считают, что власти намеренно разваливают школу, чтобы застроить территорию. Это дорогая подмосковная земля площадью 16 га, которая граничит с заповедником "Горки Ленинские".