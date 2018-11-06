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СМИ: задержаны подозреваемые в подготовке нападения на Макрона

Эммануэль Макрон (архивное фото)

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Во Франции задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке нападения на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV. По данным телеканала, речь идёт о сторонниках праворадикальных взглядов. Их задержание в результате расследования угроз в отношении президента.

Утверждается, что спецоперацию проводило Главное управление внутренней безопасности страны. Источник агентства Reuters сообщает, что у задержанных был плохо продуманный план атаки на Макрона. Официального подтверждения информации о задержаниях пока нет.

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