СМИ: задержаны подозреваемые в подготовке нападения на Макрона

Во Франции задержаны шесть человек, подозреваемых в подготовке нападения на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает BFMTV. По данным телеканала, речь идёт о сторонниках праворадикальных взглядов. Их задержание в результате расследования угроз в отношении президента.
Утверждается, что спецоперацию проводило Главное управление внутренней безопасности страны. Источник агентства Reuters сообщает, что у задержанных был плохо продуманный план атаки на Макрона. Официального подтверждения информации о задержаниях пока нет.
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