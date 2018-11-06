Макрон: Европе нужна своя армия "для защиты от России, Китая и даже США"

Европе необходима собственная армия, чтобы защитить себя от России, Китая и даже от Соединённых Штатов. Об этом в эфире радио "Европа-1" сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, европейские страны должны создать единые вооруженные силы, не зависящие от США и действующие суверенно.

Макрон подчеркнул, что в приграничных районах Европы всё больше авторитарных государств, которые угрожают Европе в киберпространстве и вмешиваются в демократию. Среди них он, в частности, отметил Россию.

Президент Франции так же заявил, что необходимость в европейской армии выросла после заявлении президента США Дональда Трампа о планах выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В июне Европейская комиссия предложила выделить 13 миллиардов евро для укрепления обороны Евросоюза на период до 2027 года. Деньги пойдут на технологии и оборудование, в частности, на компьютерное шифрование и беспилотники. В Брюсселе считают, что это позволит сделать Европу более мощным глобальным игроком.

В НАТО и Евросоюзе ранее высказывались опасения, что в случае конфликта Россия способна опередить Европу в переброске воинского контингента из-за того, что границы между странами ЕС значительно снижают мобильность союзных войск.