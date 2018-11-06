Опубликовано расследование о коррупции в ракетной госкорпорации

Главная стратегическая ракетная корпорация России осуществляет все закупки через фирму, которой частично владеет дочь руководителя этой корпорации Бориса Обносова — человека, именуемого "главным советником президента по ракетам". Это утверждается в опубликованном во вторник расследовании "Новой газеты".

Речь идет о свадебном визажисте Ольге Зориковой, которая занимается макияжем и прическами для невест. Как утверждается, она владеет 20 процентами активов в фирме "ТРВ-Инжиниринг", которая до 2017 года называлась "Торговый дом «Звезда-Стрела»".

Как минимум с 2012 года по указанию самого Обносова эта фирма является уполномоченной организацией по проведению закупок для "Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»" и входящих в нее предприятий, пишет газета.

Сообщается, что Зорикова стала совладельцем компании, являющейся партнером ракетной корпорации, в возрасте 23 лет.

По данным издания, "ТРВ-Инжиниринг" заключила с ракетной корпорацией и входящими в нее предприятиями госконтракты на сумму около 6 миллиардов рублей (почти 100 миллионов долларов по нынешнему валютному курсу).

Газета усомнилась в добросовестности некоторых из этих сделок. В качестве примера приводится случай шестилетней давности. Тогда Рособоронзаказ установил, что более половины электродвигателей, которые были поставлены ракетной корпорации через фирму Зориковой, оказались контрафактными.

Согласно расследованию, на полученные от ракетной корпорации средства компания Зориковой построила в Таганроге малоэтажные жилые дома. Это делалось в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. На продаже этих строений фирма родственницы Обносова выручила 300 миллионов рублей (более 4,5 миллионов долларов). "Новая газета" обвинила эту организацию в срыве сроков и завышении цены при продаже недвижимости.

В расследовании также упоминается имя Ивана Садчикова. Он назван зятем бывшего вице-премьера Сергея Приходько, который является председателем совета директоров ракетной корпорации. Авторы статьи заявляют, что Садчиков "делает бизнес в России в том числе на сделках с компаниями, получающими финансирование от одной из важнейших ракетных корпораций страны". На вырученные средства он, как сообщается, несколько лет назад приобрел шале на VIP-курорте Франции — в альпийском городке Межев. "Новая газета" приводит видеозапись этого дома, которую сделал Фонд борьбы с коррупцией. Сделанные с квадрокоптера кадры стали частью посвященной той же теме расследования, который представил сегодня руководитель Фонда, оппозиционер Алексей Навальный. "Государство выделяет деньги на закупки ракет, но идут они на приобретение альпийских шале для путинских чиновников" - утверждает Навальный.

"Новая газета" заинтересовалась вопросами закупок ракетной корпорации вскоре после того, как в марте Владимир Путин рассказал о новых ракетных вооружениях России и проиллюстрировал свой рассказ компьютерной графикой. Тогда российский президент говорил в том числе о ракете на ядерном двигателе, гиперзвуковых снарядах и тяжелой межконтинентальной ракете "Сармат". Позже телеканал CNN рассказал о неудачах при испытаниях этих вооружений.

Комментариев ракетной корпорации пока нет, с "Новой газетой", как утверждается, ее представители общаться не стали.