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"Подсанкционные" бизнесмены из России не приглашены в Давос

Олег Дерипаска

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Трех находящихся под санкциями США российских бизнесменов решено не приглашать на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их данным, фактически отстранены от участия в мероприятии владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

По данным собеседника издания, решение принято под давлением со стороны США. Это подорвало планы организаторов, которые намеревались предложить Владимиру Путину впервые за 9 лет приехать в Давос.

Костин, Дерипаска и Вексельберг с апреля находятся в "чёрном списке" Вашингтона. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе ​с 22 по 25 января 2019.

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