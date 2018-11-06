"Подсанкционные" бизнесмены из России не приглашены в Давос

Трех находящихся под санкциями США российских бизнесменов решено не приглашать на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их данным, фактически отстранены от участия в мероприятии владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец Rusal Олег Дерипаска.

По данным собеседника издания, решение принято под давлением со стороны США. Это подорвало планы организаторов, которые намеревались предложить Владимиру Путину впервые за 9 лет приехать в Давос.

Костин, Дерипаска и Вексельберг с апреля находятся в "чёрном списке" Вашингтона. Всемирный экономический форум пройдет в Давосе ​с 22 по 25 января 2019.