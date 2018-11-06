Le Monde: российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан в Монако

В Монако по запросу местной прокуратуры задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Его подозревают в коррупции и торговле влиянием, сообщает газета Le Monde.

В доме бизнесмена прошли обыски. По информации газеты, в деле Рыболовлева обнаружены сотни смс-сообщений, которые могут указывать на сеть связанных с миллиардером людей. В Генеральном консульстве России в Марселе не получали информации о задержании Рыболовлева.

В 2011 году бизнесмен приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако". Ранее СМИ сообщали о том, что Рыболовлев вкладывает в него деньги в обход правила "финансового фэйр-плей". Клуб опроверг подобные обвинения. Издание Mediapart пишет, что Рыболовлев под прикрытием маркетинговых сделок улучшал финансовые показатели футбольного клуба. Подобная информация ранее появлялась в голландском издании nrc.nl.

По данным Forbes, Рыболовлев занимает 15-е место в рейтинге богатейших людей России. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов. До 2010 года он являлся фактическим владельцем "Уралкалия". В настоящий момент владеет футбольным клубом "Монако" и контролирует крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus.