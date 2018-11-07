В Германии судят 94-летнего бывшего охранника СС в Штуттгофе

В Германии, в городе Мюнстер перед судом предстал бывший охранник СС, которого обвиняют в соучастии в массовых убийствах в концлагере Штуттгоф во время Второй мировой войны.

Как сообщает "Русская служба Би-би-си", подсудимому, который в материалах дела проходит под именем Иоганн Ребоген, сейчас 94 года. По данным следствия, он служил в лагере Штуттгоф на территории современной Польшис июня 1942 по сентябрь 1944 года.

Бывшему охраннику, неспособному передвигаться без инвалидной коляски, грозит 15 лет тюремного заключения. Сам он отрицает, что знал о совершаемых в концлагере зверствах.

Ребоген вместе с другим бывшим охранником СС подозревается в причастности к убийству сотен людей в концлагере Штуттгоф, в том числе с использованием ядовитого газа "Циклон Б".

Штуттгоф в 1939 году стал первым нацистским концлагерем в оккупированной Польше. В годы Второй мировой войны здесь погибли более 85 тысяч человек.