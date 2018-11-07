Выборы в Конгресс. Почему обе ведущие партии США говорят о победе

В Соединенных Штатах прошли выборы в Конгресс, в результате которых Демократическая партия получила большинство в Палате представителей, нижней палате Конгресса. Республиканцы сохранили большинство в Сенате. Эти результаты дали обеим партиям основания заявлять о своей победе.

Возможно, главный результат выборов символизирует словосочетание, которое было на устах комментаторов, аналитиков и некоторых разочарованных демократов сразу же после появления результатов – несостоявшаяся демократическая волна. Волна, которая, как надеялись многие демократы, будет ответом избирателей на неожиданную победу на президентских выборах Дональда Трампа и, главное, на политику и заявления президента, которые, по словам его критиков, углубляют раскол в американском обществе.

Выборы, согласно опросам избирателей, опровергли давнюю истину: политика в Америке – дело местное. На этот раз центральной фигурой выборов в Конгресс был Дональд Трамп. Четверть проголосовавших сказали, что, голосуя за республиканцев, они отдали свой голос в поддержку президента, для 40 процентов – это был протест против президента, чуть более 30 процентов избирателей голосовали, исходя из других соображений.

Самой важной внутриполитической темой 40 процентов избирателей назвали здравоохранение, настроения, которые хорошо уловили кандидаты-демократы, обвинявшие своих противников-республиканцев в желании демонтировать реформу Обамы и уничтожить льготы, предоставленные ею наименее обеспеченным американцам. Нелегальную иммиграцию, о которой много говорил накануне выборов президент Трамп, и состояние экономики, о которой, вопреки призывам республиканцев президент говорил мало, упомянули в качестве главной темы чуть больше 20 процентов проголосовавших.

Fмериканцы резко расходятся в своей оценке президента

Число избирателей, принявших участие в этих так называемых промежуточных выборах, обычно не вызывающих большой активности американцев, было близко к рекордному: их оказалось лишь немногим меньше, чем на президентских выборах двухлетней давности. Однако если эти выборы и были референдумом о президентстве Трампа, то их результаты, по мнению многих наблюдателей, подтверждают очевидный факт: американцы резко расходятся в своей оценке президента, причем и демократы, и республиканцы могут трактовать результаты этих выборов в свою пользу.

Прогнозировавшийся социологами переход большинства в Палате представителей к демократам состоялся, они получили 33 дополнительных места, на 10 больше, чем им требовалось, чтобы получить большинство, причем благодаря активности женщин, составившим костяк электората демократов. Но республиканцам удалось не только сохранить в своих руках контроль над верхней Палатой Конгресса Сенатом, но и увеличить там свое преимущество.

Мы не увидели демократической волны, захлестнувшей Конгресс

– Я думаю, что эти результаты отражают раскол в Соединенных Штатах, – говорит в интервью Радио Свобода Джонатан Аделман, профессор Денверского университета. – Дональд Трамп, скорее всего, воспримет эти результаты как большую победу, потому что катастрофы для республиканцев, которую предсказывали многие демократы, не произошло. Мы не увидели демократической волны, захлестнувшей Конгресс. Результаты выборов в Палату представителей я бы назвал в лучшем случае, небольшой волной.

Это во-первых. Во-вторых, в руках республиканцев остается Сенат, более важная Палата Конгресса, президентство, в Верховном суде и в судах федерального уровня доминируют консервативные судьи. В-третьих, среди демократов, победивших на выборах в Палату представителей, доминируют представители не леволиберального крыла партии, а умеренные политики, центристы, среди них, кстати, много женщин.

Это свидетельство того, что Трамп более привлекателен для американских избирателей, чем подозревали многие

Некоторые из этих людей – бывшие военнослужащие, а американская армия довольно консервативный институт, они занимали умеренные позиции, которые были созвучны части республиканского электората. Можно предположить, что они не пойдут на поводу у радикальной части демократической партии, которая будет призывать к обструкции президента Трампа, а захотят работать с ним, решая какие-то проблемы, рассчитывая на то, что на следующих президентских выборах именно такая политика, а не призывы к революции в Соединенных Штатах, поможет демократам победить.

– Что эти выборы говорят об отношении к Дональду Трампу в Соединенных Штатах, ведь, по словам 60 процентов избирателей, своим выбором они демонстрировали свое отношение к президенту.

– Я думаю, это свидетельство того, что Трамп более привлекателен для американских избирателей, чем подозревали многие. Простой пример: если мы посмотрим на те округа, где президент принимал участие в предвыборной кампании, то именно там республиканские кандидаты сумели одержать победу, несмотря на жесткую конкуренцию. Возьмите Флориду или Индиану, где победы республиканца на выборах в Сенат почти никто не ожидал. Вместе с тем, очевидно, что большинство американцев продолжает негативно относиться к президенту Трампу. Многим из них президент напоминает авторитарных лидеров, которые начали появляться в некоторых странах Европы, а это противоречит американской традиции. Самому Трампу, я думаю, эти результаты придадут сил и уверенности, и он попытается вести и дальше свою линию, даже не имея большинства в Палате представителей, – говорит американский политолог Джонатан Аделман.

Эксперты предсказывают, что переход Палаты представителей под контроль демократов может сильно затруднить жизнь президента Трампа. Отныне у его оппонентов появится право проводить парламентские расследования деятельности президента, заставить его помощников и окружение держать ответ перед различными парламентскими комиссиями, блокировать любые законодательные инициативы Дональда Трампа и даже искать повод для начала процедуры импичмента, о чем прежде говорили некоторые конгрессмены-демократы. Однако демократы вряд ли попытаются устроить, что называется обструкцию президенту, считает профессор университета имени Джорджа Мэйсона Эрик Ширяев:

Для импичмента необходимо определенное количество голосов в Сенате, которых у демократов нет

– Победа демократов повлечет за собой небольшие изменения во внутренней политике и никаких изменений во внешней политике, потому что контроль над Сенатом остается у республиканцев, и Сенат имеет гораздо большее влияние на внешнюю политику, чем Палата представителей. Есть три вероятных сценария. Сценарий Ричарда Никсона. Он работал с демократическим Сенатом и Палатой представителей. Никсон полностью ушел во внешнюю политику и был феноменально успешен. Возьмите вариант Клинтона. Он добился больших успехов во внутренней политике, потому что работал с республиканским Конгрессом. И третий вариант Обамы, который свой последний срок – четыре года практически ничего не делал, имея соперника в лице контролируемого республиканцами Конгресса.

– Могут демократы теперь пойти на попытку импичмента президента Трампа?

Если на него окажут давление, он сделает все, чтобы показать, что он независим

– Она будет предпринята, затянется надолго, но окажется безуспешной, потому что для импичмента необходимо определенное количество голосов в Сенате, которых у демократов нет. Этого будет невозможно достичь и все это знают.

– Может ли Палата представителей, где находится много критиков Кремля, вынудить Дональда Трампа взять еще более жесткий курс в отношениях с Россией?

– Я думаю, все выйдет наоборот. Если на него окажут давление, он сделает все, чтобы показать, что он независим, и он сможет предложить, например, какой-то ядерный договор с Россией, какую-то идею договора о сотрудничестве в какой-то области, быть может, не напрямую относящуюся к американо-российским отношениям, но которая может быть воспринята хорошо в мире, – говорит Эрик Ширяев.