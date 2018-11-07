Республиканцы сохранили большинство в Сенате

Республиканская партия сохранит большинство в верхней Палате Конгресса - Сенате, получив минимум 50 голосов в результате выборов в Конгресс, которые прошли во вторник в Соединенных Штатов.

Подсчет голосов продолжается, избирательные пункты еще открыты на Западном побережье страны, но уже полученные результаты указывают на вероятную победу Демократической партии на выборах в Палату представителей, где ее кандидатам было необходимо получить 23 места для того, чтобы лишить Республиканскую партию большинства.

Приблизительно две трети избирателей сказали, что они пошли на выборы, чтобы высказать свое отношение к Дональду Трампу.