Автор частушек требует компенсацию за подозрения в экстремизме

Жительница Саратова Наталья Ковалева, против которой завели, а затем закрыли дело об экстремизме из-за частушек про судей, подала иск с требованием выплатить ей миллион рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Ковалева указала, что испытывала чувство беспомощности и страданий за переживания родственников, на которых оказывалось давление из-за возбужденного против неё дела. Кроме того из-за уголовного преследования Ковалева вынуждена была оставить работу в Москве и вернуться в Саратов. В результате она потеряла более 35 тысяч рублей зарплаты.

Ковалева также сообщила, что по новому уголовному делу о неуважении к суду и клевете в адрес судьи следствие её не допрашивало, а компьютерная техника, изъятая в ходе обысков в августе из дома её семьи, не возвращена.

В октябре следователи закрыли дело об экстремизме в отношении Ковалевой. Такое решение было принято на основании постановления пленума Верховного суда, который рекомендовал при рассмотрении подобных случаев учитывать контекст.

Ковалева назвала свои частушки способом сообщить о коррупции в судейском корпусе. Она начала размещать их на Youtube в апреле после того, как, по ее словам, стала жертвой банковского мошенничества и не сумела через суд защитить свои права.