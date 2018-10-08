В Саратове на автора частушек о судьях завели новое уголовное дело

В Саратове Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении Натальи Ковалевой, которую ранее обвиняли в экстремизме из-за частушек про судей. Теперь ей вменяют неуважение к суду и клевету в адрес судьи. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Ранее следователи закрыли дело об экстремизме в отношении Ковалевой. Такое решение было принято на основании постановления пленума Верховного суда, который рекомендовал при рассмотрении подобных случаев учитывать контекст.

После того, как герой одной из частушек Ковалевой вошел в Совет судей Саратовской области, этот государственный орган пожаловался правоохранителям, требуя привлечь местную жительницу по целому ряду уголовных статьей о "разжигании розни".

Ковалева назвала свои частушки способом сообщить о коррупции в судейском корпусе. Она начала размещать их на видеохостинге Youtube после того, как, по ее словам, стала жертвой банковского мошенничества и не сумела через суд защитить свои права.