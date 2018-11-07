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В Москве защитника парка подозревают в поджоге храма

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В Москве у активиста Антона Николаева, выступавшего против застройки парка на улице Лодочная в Южном Тушино, прошел обыск. Его подозревают в причастности ко вчерашнему пожару в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова, расположенном в черте парка.

Николаев рассказал правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что полицейские пришли к нему домой сегодня в шесть часов утра. Активисту сообщили о расследовании уголовного дела о поджоге, по которому он проходит в качестве подозреваемого.

В 2016 году жители района Южное Тушино провели несколько акций против вырубки деревьев в парке на Лодочной, где начиналось строительство храма.

Во вторник вечером деревянная постройка загорелась. Пожарные установили, что возгорание началось у стены и в одном из помещений храма. Никто не пострадал, а пожар был потушен.

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