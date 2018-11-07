Порошенко передал Вселенскому патриархату Андреевскую церковь

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый по его инициативе закон, который предусматривает безвозмездную передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
3 ноября Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.
Днем ранее высокопоставленный представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что церковь Московского патриархата с юридической точки зрения более не присутствует на Украине, а все украинские священнослужители должны подчиняться Вселенскому патриарху.
11 октября Священный Синод Константинопольской православной церкви принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Было отменено присоединение Киевской митрополии к Русской церкви, произошедшее в 1686 году.
Сейчас на Украине действует несколько православных церквей, в том числе Украинская православная церковь Московского патриархата. 21 ноября в Киеве состоится объединительный собор по созданию новой православной церкви на Украине
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