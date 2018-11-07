В Нижнем Новгороде отменили арест главреда Moloko plus

Суд в Нижнем Новгороде направил на новое рассмотрение административное дело главного редактора альманаха Moloko plus Павла Никулина и отменил вынесенное еще в сентябре решение о его двухдневном аресте. Об этом Никулин сообщил в своем Telegram-канале.

16 сентября на презентацию альманаха Moloko plus в Нижнем Новгороде пришли полицейские и стали утверждать, что к ним поступило заявление о распространении экстремистской литературы.

Сотрудники МВД задержали журналистов Павла Никулина, Софико Арифджанову, Михаила Шубина и нескольких посетителей, а из библиотеки бара "Подсобка" изъяли книги.

На Никулина тогда составили административный протокол о неподчинении полиции и арестовали его на двое суток, но освободили в зале суда, так как журналист уже отбыл этот срок в отделении полиции.

Сотрудники правоохранительных органов в сентябре также вмешивались в презентацию нового номера Moloko plus в Петербурге и Краснодаре, где на журналистов издания еще и напали неизвестные.