В Нижнем Новгороде отменили арест главреда Moloko plus

Суд в Нижнем Новгороде направил на новое рассмотрение административное дело главного редактора альманаха Moloko plus Павла Никулина и отменил вынесенное еще в сентябре решение о его двухдневном аресте. Об этом Никулин сообщил в своем Telegram-канале.
16 сентября на презентацию альманаха Moloko plus в Нижнем Новгороде пришли полицейские и стали утверждать, что к ним поступило заявление о распространении экстремистской литературы.
Сотрудники МВД задержали журналистов Павла Никулина, Софико Арифджанову, Михаила Шубина и нескольких посетителей, а из библиотеки бара "Подсобка" изъяли книги.
На Никулина тогда составили административный протокол о неподчинении полиции и арестовали его на двое суток, но освободили в зале суда, так как журналист уже отбыл этот срок в отделении полиции.
Сотрудники правоохранительных органов в сентябре также вмешивались в презентацию нового номера Moloko plus в Петербурге и Краснодаре, где на журналистов издания еще и напали неизвестные.
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