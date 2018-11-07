Серебренников отказался признать вину по делу "Седьмой студии"

Режиссер Кирилл Серебренников отказался признать вину в ходе заседания в среду в Мещанском суде Москвы по уголовному делу "Седьмой студии". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" и несколько его коллег обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект "Платформа" в 2011–2014 годах. ​

Выступая в суде, Серебренников вновь заявил, что не признает себя виновным и, что обвинение не только абсурдно, но и действительно непонятно. "Слова понимаешь, а смысл понять не можешь", — сказал Серебренников.

Остальные подсудимые — бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродскийи директор РАМТ Софья Апфельбаум — также отказались признать свою вину. Ранее с обвинениями согласилась только бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Она же дала показания против Серебренникова и других обвиняемых по делу.

На заседании в среду прокурор зачитал обвинительное заключение. Из его слов следует, что Серебренников осуществлял общее руководство и лично заключал с Министерством культуры соглашения на получение денежных средств. Итин заключал фиктивные договоры по освоению этих денег. Масляева обналичивала деньги, Малобродский и Апфельбаум были в сговоре с ними, утверждал прокурор.