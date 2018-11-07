Мещанский суд Москвы начинает рассматривать по существу "театральное дело", по которому режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных денег. На скамье подсудимых, помимо художественного руководителя "Гоголь-центра", несколько его коллег: бывший продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор этой организации Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Они вину отрицают.

Прямая трансляция от здания суда

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Первое слушание по существу дела было назначено на 25 октября, однако заседание отложили на 7 ноября, поскольку Алексей Малобродский лишился единственного защитника – накануне начала процесса его адвоката Ксению Карпинскую экстренно госпитализировали.

Неделей ранее, 17 октября, в новом здании Мещанского суда в закрытом режиме прошли предварительные слушания, во время которых всем подсудимым – Серебренникову, Итину и Апфельбаум – продлили домашний арест до 3 апреля 2019 года. Защитники также просили суд вернуть дело обратно в прокуратуру – из-за многочисленных, по их мнению, нарушений в обвинительном заключении, однако это прошение отклонили.

133 миллиона на оплату "мнимых услуг": позиция обвинения

​2 октября Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по "театральному делу". На первом заседании представители надзорного ведомства должны зачитать этот документ.

В материалах следствия говорится, что в период с 2011 по 2014 годы режиссер с коллегами похитили более 133 миллионов рублей из 216, выделенных Министерством культуры на театральный проект "Платформа".

Следствие считает, что обвиняемые действовали по такой схеме: от имени "Седьмой студии" заключали с подконтрольными фирмами-однодневками фиктивные договоры на выполнение работ для "Платформы", "под видом оплаты мнимых услуг" переводили на счета этих компаний деньги, полученные от Минкульта, потом их обналичивали, и деньги возвращались обратно к "участникам преступной группы".

Следствие уверяет, что сотрудники "Седьмой студии" предоставляли в Минкульт подложные финансовые отчеты о проделанной работе, которые "без надлежащей проверки" согласовывала Софья Апфельбаум. Она же со стороны министерства подписывала документы о выделении денег Кириллу Серебренникову.

"Абсурд, фарс и беззаконие": позиция подсудимых

​Все четверо подсудимых вину не признают. Кирилл Серебренников назвал это дело "абсурдом, фарсом и беззаконием". По словам обвиняемых, министерские деньги были потрачены на то, на что и выделялись: на проект "Платформа", который за три года провел 340 мероприятий и сформировал стационарный театр. По словам адвоката Кирилла Серебренникова Дмитрия Харитонова, Министерство культуры так не объяснило, в чем именно состоит нанесенный им ущерб и что было "не так" с проектом "Платформа".

Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, еще одна обвиняемая по делу, которая уехала из России еще до начала следствия, в открытом письме поясняла, что организация действительно обналичивала деньги, поскольку иначе невозможно было расплатиться за реквизит и выплатить гонорары. В ее письме также говорилось, что в 2014 году "Седьмая студия" провела аудит и выявила многочисленные нарушения в бухгалтерии, однако никаких дальнейших действий не провела. Воронова написала, что после закрытия "Седьмой студии" решила уничтожить большую часть отчетных документов, которые сейчас могли бы доказать, что бюджетные деньги тратились действительно на нужды "Платформы". Дело против Екатерины Вороновой выделено в отдельное производство, бывшая продюсер "Седьмой студии" объявлена в международный розыск.

Шестая обвиняемая по этому делу – бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. По словам адвокатов, на ее показаниях строится большая часть доказательной базы. Она заявляла следствию, что "Седьмую студию" основали специально для "хищения бюджетных денег". Она обвинила Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского в попытках присвоить часть государственной субсидии, а также призналась, что помогала им обналичивать деньги Минкульта.

Нины Масляевой, как и Екатерины Вороновой, нет среди сегодняшних подсудимых в Мещанском суде. Она – единственная из обвиняемых признала свою вину и заключила сделку со следствием. Ее дело суд рассмотрит отдельно, в особом порядке, то есть без исследования доказательств ее вины.

"Театральное дело": с чего все начиналось

​23 мая 2017 года – дата, с которой для широкой публики началось "театральное дело". В этот день стало известно, что в "Гоголь-центр" и в квартиру Кирилла Серебренникова пришли с обысками. Несколько часов длились следственные мероприятия, после чего художественного руководителя театра увезли на допрос. Оттуда он вышел в статусе свидетеля, однако его коллеги – Юрий Итин, Нина Масляева и Алексей Малобродский – в течение месяца стали обвиняемыми и были арестованы (Юрия Итина заключили под домашний арест).

В конце августа 2017 года избрали меру пресечения уже и самому Серебренникову. Художественного руководителя "Гоголь-центра" задержали в Санкт-Петербурге 22 августа во время съемок фильма "Лето" и под конвоем доставили в Москву. Ночь он провел в изоляторе временного содержания, а утром Басманный суд, под окнами которого стихийно собрались десятки неравнодушных коллег и поклонников Серебренникова, отправил режиссера под домашний арест.

В конце октября 2017 года такую же меру пресечения суд избрал для бывшей чиновницы Министерства культуры и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая до этого также находилась в статусе свидетеля.

За несколько дней до этого согласившуюся сотрудничать со следствием Нину Масляеву после нескольких месяцев в СИЗО отпустили под домашний арест.

Алексей Малобродский – единственный подсудимый по этому делу, который провел в следственном изоляторе 11 месяцев. Суд несколько раз отказывался его отпускать под домашний арест, несмотря на ходатайства следствия. Только в мае 2018 года, после того как Малобродского из суда госпитализировали с подозрением на инфаркт, следствие самостоятельно перевело его под подписку о невыезде.

О завершении расследования "театрального дела" следствие объявило еще в январе 2018 года, но это никак не отразилось на мерах пресечения подсудимым. Тогда же стало известно, что в окончательной редакции обвинения сумма ущерба, нанесенного Серебренниковым и его коллегами государству, возросла в два раза – с 68 миллионов рублей до 133. Кроме этого, из обвинения исключили эпизод с хищением 2,3 миллиона рублей, выделенных на спектакль "Сон в летнюю ночь". Следствие утверждало, что постановка так и не состоялась, хотя спектакль 2012 года до сих пор стоит в репертуаре "Гоголь-центра" и его играют несколько раз в год.

"Золотая маска", "Лето", "Нуреев": год под домашним арестом

По условиям домашнего ареста Кириллу Серебренникову запрещено покидать свою квартиру, пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов. Несмотря на это, за этот год в прокат вышел его фильм "Лето" и документальный фильм "После лета", в Большом театре состоялась премьера балета "Нуреев" в его постановке, а на сцене "Гоголь-центра" – спектакля "Маленькие трагедии". А 4 ноября в Цюрихском оперном театре состоится премьера оперы Моцарта Cosi fan tutte, также в постановке Серебренникова. В апреле 2018 года режиссер получил премию "Золотая маска" за постановку за постановку "Чаадский" в театре "Геликон-опера", а в Каннах его фильм "Лето" был удостоен премии за лучший саундтрек.

Десятки российских и международных деятелей культуры неоднократно высказывались в поддержку обвиняемого режиссера и его коллег и призывали российские власти прекратить "театральное дело".

Президент России Владимир Путин, комментируя уголовное дело Кирилла Серебренникова, исключил, что оно связано с деятельностью режиссера. "Серебренников получал государственные средства – это говорит о том, что никакой цензуры, никакого давления не было. Просто не давали бы ему государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", – сказал Путин.​