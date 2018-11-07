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В Махачкале ФСБ задержала исполняющего обязанности мэра

Махачкала

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В Дагестане по подозрению в хищении 40 миллионов рублей задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, в доме и в рабочем кабинете Гасанова провели обыск сотрудники Федеральной службы безопасности.

Гасанов занял пост градоначальника в январе этого года, когда мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали по делу о хищениях при операциях с земельными участками. В октябре его приговорили четырем годам колонии.

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