В Махачкале ФСБ задержала исполняющего обязанности мэра

В Дагестане по подозрению в хищении 40 миллионов рублей задержан исполняющий обязанности мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, в доме и в рабочем кабинете Гасанова провели обыск сотрудники Федеральной службы безопасности.

Гасанов занял пост градоначальника в январе этого года, когда мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали по делу о хищениях при операциях с земельными участками. В октябре его приговорили четырем годам колонии.