Порошенко ввел наказание за незаконное пересечение границы

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами "страны-агрессора". Соответствующая пометка в среду появилась в картотеке Верховной Рады, которая поддержала закон в октябре.

За однократное незаконное пересечение границы предусматривается лишение свободы на срок до трех лет, за повторное – до пяти, а если было применено оружие – до восьми лет.

Ответственность распространяется и на тех, кто попытается пройти через пограничный пункт без документов или укажет в них недостоверные сведения.

В январе Киев официально признал Россию "страной-агрессором" и оккупантом из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

За последние годы Киев запретил въезд в страну сотням россиян, которые без его разрешения посещали аннексированный Крым.