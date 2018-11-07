Издание “Проект” опубликовало расследование о карьере двоюродного брата президента России Владимира Путина — Игоре. Выпускник рязанского Высшего военного автомобильного инженерного училища не общается с президентом, но на протяжении карьеры успешно монетизировал свою фамилию, утверждают журналисты.

“У него братьев — вся Россия”

— однажды ответил Игорю Путину бывший глава службы безопасности Владимира Виктор Золотов, когда тот просил о встрече с президентом. При этом Игорь и Владимир Путины знакомы с детства. Отец Игоря Путина Александр учился в Военной академии тыла и транспорта в Ленинграде и жил у отца Владимира. Летом Путины вместе собирались в подмосковном доме отдыха КПСС, если у них совпадали отпуска. Но во взрослом возрасте они уже не общались.

После избрания брата президентом Путин начал хорошо зарабатывать

В 1974 по 98 годы Путин служил в армии. Он ушёл на пенсию в должности заместителя начальника кафедры автомобильной подготовки в Вольском военном училище тыла в Саратовской области. В 2000 году, после избрания брата президентом, его взяли главой областной Лицензионной палаты — органа, выдающего региональные лицензии в частности на торговлю алкоголем. В районе 2003 года Путина позвали начальником службы безопасности в Газэнергопромбанк. Оттуда он уволился уже через четыре месяца и, по всей видимости. вернулся на должность главы лицензионной палаты (в его официальной биографии перерыв в работе в Палате не упоминается).

Допрашивали его так: “А как вас зовут? А как вам погода?” Ну, а кто будет сажать брата?”

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Газэнергопромбанк принадлежал структурам “Газпрома”, а потом вошел в структуру банка “Россия”, которым владеет друг Владимира Путина Юрий Ковальчук. По утверждению “Проекта”, из банка Игорь Путин уволился по настоятельной просьбе президента России.

Игорь Путин был фигурантом дела о хищениях с Самарского резервуарного завода.

В 2005 году Путин был избран председателем совета директоров Самарского резервуарного завода. Туда его позвал сенатор от Рязанской, а позднее Самарской области Андрей Ищук. “Ищук хотел себе солидного человека для прикрытия, с красивой фамилией, чтобы не трогали лишний раз. И нашел себе этого Путина”, — вспоминает близкий к Кремлю источник “Проекта”. Генеральный директор завода был осужден за отгрузку продукции без предоплаты. Его защита настаивала, что в момент сделки предприятием руководил Путин. Но Игорь прошел по делу свидетелем.

“Допрашивали его так: “А как вас зовут? А как вам погода?” — пошутил осужденный генеральный директор. — “Ну, а кто будет сажать брата?”

Из 33 компаний компаний, в которых Игорь Путин заседал в совете директоров или был совладельцем: 15 банкроты, шесть закрыты, шесть ликвидируются.

В середине двухтысячных Путин начал предоставлять свое имя для защиты чужого бизнеса. Он защищал от рейдерского захвата здание штаб-квартиры Федерации еврейских общин на московском Арбате, а потом — Мастер-банк, где вошёл в состав правления. Мастер-банк считался одним из лидеров теневого обнального бизнеса. В 2012 году там были обыски, через год у банка отозвали лицензию из-за дыры в капитале, основатель был объявлен в розыск.

“Он говорил, что едет договариваться в администрацию президента или на Лубянку. Садился в машину с водителем, ехал. Но ничего в итоге не происходило. Стали выяснять, оказалось, что он даже до проходной не доходил, просто заходил внутрь, ждал и выходил обратно”, — вспоминает бывший сотрудник Мастер-банка.

На рынке обналичивания денег Путин оказался особенно востребованным

Кроме “Мастер-банка” его пригласили в советы директоров Русского земельного банка и Промсбербанка — оба участвовали в выводе средств за рубеж группой под руководством Ивана Мязина, утверждает “Проект”. В Промсбербанке его имя попало в скандал с отмывом денег через Danske Bank. Через банк было отмыто до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ, часть денег мог отмывать и сам Игорь Путин.

Игорь Путин не стал общаться с журналистами “Проекта”.

​Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал изданию, что президент с братом не общается и не знаком с его работой.