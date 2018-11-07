В Магаданском детском саду запретили костюмы зарубежных мультгероев

В Магадане администрация одного из детских садов заявила, что детям запрещено приходить на предстоящий новогодний утренник в костюмах героев зарубежных мультфильмов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook родитель одного из воспитанников детского сада.

В объявлении говорится, что девочки должны прийти в костюмах куколок, а мальчики в костюмах из "отечественных сказок и мультфильмов: Буратино, Пьеро, Чиполлино, Арлекино, Незнайка, богатыри, мушкетеры". В администрации заявили, что если родители уже купили неподходящий костюм, то ребёнок может пойти в нём на другое мероприятие.

В комментариях пользователи отметили, что Чиполлино это герой сказок итальянского писателя Джанни Родари, а прототипом Буратино является персонаж Пиннокио, созданный писателем Карло Коллоди.

29 октября в Нижнем Новгороде прокуратура запретила проводить концерты популярной "в молодёжной среде" группы "Пошлая Молли", певицы Монеточки и рэпера Face. В ведомстве считают, что песни этих исполнителей "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих".

В августе этого года в Новгородской области администрация одного из детских лагерей запретила слушать на территории учреждения творчество таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Тимати и Pharaoh.