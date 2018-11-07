Депутаты Рады написали для Путина "письмо турецкому султану"

Депутаты Верховной Рады Украины, недавно попавшие в российский санкционный список, написали Владимиру Путину письмо и сфотографировались в виде героев картины Репина "Запорожцы", на которой казаки придумывают ответ турецкому султану. Об этом написал у себя в Фейсбуке депутат Алексей Гончаренко.

Он также приводит текст письма. Тот выдержан в стилистике послания, которое запорожские казаки предположительно направили в XVII веке Мехмеду IV в ответ на его требование сдаться. Вместо "Ты, султан, черт турецкий" письмо депутатов начинается с фразы "Ты, президент, черт московский".

При этом в нем нет упоминаний "Вавилонского повара", "Македонского колесника", "Александрийского козолупа", "Каменецкого палача" и большинства ругательств из второго абзаца оригинального текста. "Христианские сыны" заменены на "украинских".

"Наши предки козаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне", – прокомментировал акцию депутат Гончаренко. Всего письмо подписали около 10 депутатов.

Россия 1 ноября ввела санкции против Украины, предусматривающие замораживание активов и запрет на перевод средств. В санкционном списке – 68 компаний и 322 человека, среди которых – Алексей Порошенко, старший сын президента Украины, председатель СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, глава Генштаба Виктор Муженко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, миллиардеры Константин Григоришин, Виктор Пинчук, другие официальные лица: судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады, чиновники администрации президента, руководители органов исполнительной власти, руководители крупных украинских компаний.

В Киеве заявляют, что никаких серьезных последствий для Украины российские санкции иметь не будут.