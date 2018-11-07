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В Крыму прекращено преследование по делу об экстремизме с помощью рации

Исмаил Рамазанов в своем доме, 21 сентября 2018 года

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Следствие в аннексированном Крыму прекратило уголовное преследование крымского татарина Исмаила Рамазанова по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом следователь сообщил адвокату объединения "Агора" Алексею Ладину, представляющему интересы Рамазанова.

Дело возникло после обыска в доме Рамазанова – его обвиняют в распространении ненависти и вражды с помощью интернет-рации Zello. При обыске у Рамазанова якобы обнаружили 24 патрона, однако он с самого начала заявлял, что боеприпасы ему подкинули сотрудники правоохранительных структур.

Также во время обыска Рамазанов был избит, в суде адвокат просил вызвать ему "скорую помощь", однако судья этого не разрешила. Рамазанов провел в СИЗО Симферополя полгода, после чего был отправлен под домашний арест.

"В ходе предварительного следствия объективных данных о принадлежности Рамазанову... 24 патронов, изъятых 23.01.2018 в ходе обыска... не получено", - говорится в постановлении следователя.

По словам адвоката, защита намерена добиваться также отмены преследования по делу об экстремизме, в том числе в связи с новыми поправками в Уголовный кодекс, декриминализирующим 282 статью, внесенными президентом России Владимиром Путиным.

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