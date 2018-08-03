В Крыму дело об экстремизме с помощью рации Zello вернули в СК

Прокуратура в аннексированном Россией Крыму вернула дело Исмаила Рамазанова на дополнительное расследование в Следственный комитет. Крымско-татарского активиста обвиняют в "возбуждении ненависти" с помощью интернет-рации Zello. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин.

Следствие по делу Рамзананова продлили до 16 августа. Правоохранители собираются допросить родителей и брата обвиняемого.

Исмаил Рамазанов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности в январе 2018 года во время массовых обысков в домах у крымских татар. Его обвинили в пропаганде экстремизма с помощью интернет-радио Zello и арестовали. Рамазанов заявил о том, что во время задержания его избили сотрудники ФСБ. Он входит в число 64 украинских заключенных в России, освобождения которых требует Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии. 14 июля Рамазанова выпустили из СИЗО.

После аннексии Крыма фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского Национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".