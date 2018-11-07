Cуд в Монако предъявил обвинение миллиардеру Рыболовлеву

Суд в Монако предъявил обвинение в коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает агентство AFP. Эту информацию подтвердила газета Nice-Martin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер. Однако прокурор сообщил изданию, что на данный момент не располагает точным текстом обвинения.

Кроме того, обвинения предъявлены его адвокату Татьяне Бершеде и жене и сыну бывшего министра юстиции княжества Филиппа Нармино.

Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором. Представитель бизнесмена подтвердил телеканалу "Дождь", что Рыболовлев находится у себя дома.