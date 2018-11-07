Cуд в Монако предъявил обвинение миллиардеру Рыболовлеву

Суд в Монако предъявил обвинение в коррупции российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает агентство AFP. Эту информацию подтвердила газета Nice-Martin со ссылкой на прокурора Монако Сильви Пети-Лёклер. Однако прокурор сообщил изданию, что на данный момент не располагает точным текстом обвинения.
Кроме того, обвинения предъявлены его адвокату Татьяне Бершеде и жене и сыну бывшего министра юстиции княжества Филиппа Нармино.
Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором. Представитель бизнесмена подтвердил телеканалу "Дождь", что Рыболовлев находится у себя дома.
- Номер 18 в списке самых богатых людей России по версии Forbes был задержан 6 ноября по запросу прокуратуры княжества Монако. Вместе с ним была задержана вся верхушка судебной системы княжества, утверждает местная пресса. Они давали показания по делу о коррупции и торговле влиянием.
- В 2017 году министр юстиций Монако Филипп Нармино (официально его должность называлась руководитель департамента юридических услуг) был вынужден уйти в отставку через несколько часов после публикации в газете Le Monde о возможных коррупционных связях с Рыболовлевым.
- В публикации утверждалось, что российский бизнесмен мог использовать своё знакомство с Нармино чтобы оказать давление на следствие в Монако по делу своего бывшего арт-дилера Ива Бувье. Миллиардер обвиняет его в мошенничестве. По версии российского предпринимателя, арт-дилер завысил цены на продаваемые ему предметы искусства на миллиард евро.
- Рыболовлев — один из богатейших людей в России. В 2018 году Forbes оценил его активы в 6.8 миллиарда долларов. Состояние бизнесмен сделал на приватизации крупнейшего производителя и экспортера минеральных удобрений “Уралкалий”. Однако в последние годы большую часть времени он живет в Монако, а в 2017 году он продал свой последний крупный актив в России — здание “Военторга” в Москве.