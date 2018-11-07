"Макаберная комедия". Подоплека дела миллиардера Дмитрия Рыболовлева

Полиция Монако по запросу прокуратуры задержала и вечером 7 ноября отпустила под подписку о невыезде российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, занимающего 18-е место в списке самых богатых людей России по версии журнала Forbes, и обыскала принадлежащие ему апартаменты в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло. По версии следствия, Рыболовлев подозревается в создании в Монако разветвленной системы коррумпированных чиновников и "торговле своим влиянием". Миллиардеру уже предъявлены обвинения. Вместе с ним задержаны почти все руководители судебной системы княжества, которые уже дают показания, однако их допросы не означают, что им присвоен статус подозреваемых.

Состояние Дмитрия Рыболовлева Forbes оценивает в 6,8 миллиарда долларов. В основном бизнесмен разбогател на приватизации крупнейшего российского производителя и экспортера минеральных удобрений "Уралкалий" и продажи в июне 2010 года 53 процентов акций предприятия. Через несколько месяцев после продажи контрольного пакета "Уралкалия" Рыболовлев приобрел 10 процентов акций Bank of Cyprus. В последние годы большую часть времени он живет в Монако, в 2017 году продав свой последний крупный актив в России – здание "Военторга" в Москве.

В Монако Рыболовлев владеет футбольным клубом "Монако", 66,7 процента акций которого он купил в 2011 году за 1 евро – при условии, что вложит в него не менее 100 миллионов евро в течение четырех лет. На момент покупки семикратный чемпион Франции готовился к вылету в третью лигу. В 2017 году команда вновь выиграла чемпионат и продала игроков на рекордную сумму в 360 миллионов евро. Оставшийся пакет в клубе принадлежит княжеству. Ранее СМИ сообщали о том, что Рыболовлев вкладывает в него деньги в обход правила "финансового фэйр-плей". Клуб опроверг подобные обвинения. Издание Mediapart пишет, что Рыболовлев под прикрытием маркетинговых сделок улучшал финансовые показатели футбольного клуба. Подобная информация ранее появлялась в голландском издании nrc.nl.

Полиция и прокуратуры нескольких государств Европы впервые обратили внимание на Дмитрия Рыболовлева в 2015 году из-за дел, связанных так или иначе с его многолетним бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей супругой Еленой Рыболовлевой, которая подала на развод в 2008 году, обвинив мужа в "серийных изменах" и организации сексуальных оргий на его яхте в молодыми девушками-моделями. Брак Рыболовлевых был расторгнут в 2014 году решением швейцарского суда, однако потом еще больше года стороны по-прежнему засыпали друг друга имущественными и финансовыми исками, пока в октябре 2015 года Дмитрий и Елена не достигли окончательной договоренности и не прекратили все связанные с их разводом юридические процессы.

Однако, как писали российские и иностранные журналисты, в те годы, когда Рыболовлев не желал делить большую часть своего состояния с бывшей женой, он начал скрытно скупать разнообразную дорогую недвижимость, украшения и предметы искусства – и, в частности, приобрел 38 шедевров мировой живописи, полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Гогена, Пикассо и других мастеров, на 2 миллиарда долларов у знаменитого арт-дилера из Женевы Ива Бувье. Рыболовлев покупал у Бувье картины почти в течение 10 лет. Затем Дмитрий Рыболовлев решил, что якобы переплатил за них около миллиарда, обвинил Бувье в обмане и потребовал через суд вернуть деньги. На некоторое время Ив Бувье был помещен за решетку, однако вскоре его освободили под залог.

В ходе серии судебных разбирательств постепенно сам Рыболовлев начал вызывать подозрения у правоохранительных органов, когда были обнаружены сотни сообщений в мессенджерах, указывающих на сеть связанных с миллиардером европейских чиновников, в первую очередь руководителей юридической системы Монако. В их числе оказались директор уголовной полиции княжества Кристоф Аге, директор общественной безопасности (контрразведки) Монако Режис Ассо и министр юстиции Филипп Нармино. Все они либо принимали от Рыболовлева подарки, либо гостили на его виллах – и в благодарность использовали свои связи и власть для преследования арт-дилера Ива Бувье, вызвавшего гнев Рыболовлева. Когда информация о возможном преступном сговоре просочилась в медиа, в дело вступили министерство юстиции и внутренних дел Франции, под патронажем которых находятся соответствующие ведомства Монако.

В 2017 году, когда в Монако было открыто дело о коррупции в системе правосудия, министр юстиции княжества Филипп Нармино был вынужден досрочно уйти на пенсию – буквально через несколько часов после появления публикации в газете Le Monde о возможных коррупционных связях с Рыболовлевым. Газета и адвокаты Бувье писали, что российский миллиардер фактически приватизировал систему правосудия княжества.

Об этом деле в интервью Радио Свобода рассуждает искусствовед, эксперт и знаток мирового рынка живописи, исследователь истории подделок, один из учредителей Фонда изучения русского авангарда Константин Акинша:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F526140081&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Господин Бувье и господин Рыболовлев атакуют друг друга, идут бесконечные судебные процессы, и все это превращается несколько макаберную комедию. Любой человек, который следит за этим делом, в конечном итоге приходит к простому выводу: Чума на оба ваши дома! Я не говорю о том, кто здесь прав, кто виноват, но деяния и одного, и другого героя этой истории довольно своеобразны. Мне кажется, что главная "заслуга" господина Рыболовлева, и вообще "новых русских", которые появились на художественном рынке в течение последних 20 лет, состоит в том, что они действительно сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка.

Они сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка

Господин Бувье продавал Рыболовлеву в течение почти 10 лет произведения искусства, которые, естественно, как любой делец, он покупал дешевле – и продавал значительно дороже. Порой много дороже! То есть купив Пикассо за несколько миллионов, он продавал его за куда более значительную сумму господину Рыболовлеву. И Рыболовлев как бы об этом не знал. Это стало для него ужасающим открытием…. Это странно для человека, который сумел сколотить довольно большое состояние в постперестроечной России. Наивная вера в человеческую честность в сделках с арт-дилером мне представляется в данном случае маловероятной...

С другой стороны, в этой истории есть одна интересная вещь – это цифра 4. Потому что в США ФБР тоже начало расследовать историю Рыболовлева и Бувье – но следствие это было остановлено сразу же после продажи россиянином картины Леонардо да Винчи, на чем Рыболовлев заработал, как минимум, 300 миллионов долларов. Он продал ее приблизительно в четыре раза дороже той цены, за которую он ее у Бувье приобрел. Самое смешное, что тот же Рыболовлев в 2008 году заплатил в четыре раза дороже за виллу Maison de L’Amitie нынешнего президента США Дональда Трампа по Флориде, которую он непонятно зачем купил. Тут есть вообще много каких-то странных, мистических совпадений, которые пока истолковать нельзя. Пока не завершится судебное разбирательство, и мы не узнаем, кто виновен, и виновен ли кто-то во всех происходящих событиях, говорить пока не о чем. Можно только комментировать моральную и социальную сторону всех этих происшествий.

​– А Дмитрий Рыболовлев и Ив Бувье вообще в мире искусства – это значимые персоны. или рядовые, если речь идет о больших суммах и всемирно известных произведениях?

– Они оба значительные персоны. Не забывайте, что Ив Бувье был королем "фри портс". "Фри портс" – это очень важная часть художественного рынка, и весьма своеобразная часть. Это, в принципе, тайные склады. Есть один в Люксембурге, один был в Швейцарии, и, насколько я помню, Бувье хотел построить еще один в Сингапуре. Что ему не удалось из-за скандала с Рыболовлевым. "Фри портс" находятся вне таможенных юрисдикций, это хранилища, где тихо, в сухих и хорошо обустроенных ячейках, лежат произведения искусства, принадлежащие разным людям. Об этих произведениях ничего никому не известно. То есть это как бы модель швейцарского банка старого времени, где лежали неизвестно чьи деньги, неизвестно зачем, так вот "фри портс" для искусства – это то же самое. То есть – уход от налогов, спрятанные вещи, масса различных операций в "серой зоне" происходили именно во "фри портах". И имя Бувье было известно всему верхнему сегменту художественного рынка.

В мире искусства Рыболовлев – просто "кошелек", который с удовольствием "доил" господин Бувье

В какой-то момент Ив Бувье решил, что ему недостаточно "фри портс", и начал сам заниматься продажей произведений искусства. И тут на его пути встретился Рыболовлев. Все-таки 10 лет – довольно большой срок, и, насколько я понимаю, Рыболовлев покупал вещи абсолютно не из любви к искусству, а из инвестиционных соображений. И потратил на это 2 миллиарда долларов. Это большая сумма. Естественно, в мире искусства Рыболовлев – просто как бы "кошелек", который с удовольствием "доил" господин Бувье. А Бувье – это часть структуры художественного рынка. Который, к сожалению, в результате скандала с Рыболовлевым полностью потерял какое-либо доверие и вынужден был продать семейную компанию, существовавшую уже довольно долгое время и занимавшуюся в начале просто перевозкой произведений искусства и реставрацией, а потом уже – этими "фри портами".

– А когда речь заходит о претензиях и больших скандалах в мире искусства, кто и как может определить, что кто-то, в данном случае Ив Бувье, обманул Рыболовлева, тем более – на какую конкретно сумму? Тут же все очень относительно…

– Да, определить это может только суд и оценщики, естественно. Понятно, что Бувье зарабатывал десятки миллионов долларов, покупая работу, например, Модильяни за 90 миллионов или чуть более, и продавая ее на следующий день за 118 миллионов.

​– И в чем состав преступления? На этом базируется сама идея бизнеса – купить дешевле, продать дороже. Не хочешь, не покупай!

– Да, именно, это большой хороший вопрос: в чем состав преступления? Насколько я помню (я еще раз хочу повторить, что я не юрист, который занимался этим делом в мельчайших деталях), основная претензия Рыболовлева состояла в том, что он платил Бувье какой-то ежегодный процент и считал, что это как бы покрывает все издержки этого арт-дилера, связанные с продажей произведений искусства. По мнению же Бувье, этот процент оплачивал только содержание тех вещей, которые покупал Рыболовлев, во "фри портс". Все это крайне сложно, и все это может быть доказано только в суде. Я еще раз хочу напомнить, что никто из этих людей пока ни в чем окончательно не обвинен, и вердикта нет – но мы наблюдаем увлекательное кидание грязью, которое приобрело небывалый международный резонанс. Вы не забудьте, что это дело развивается сейчас в четырех или пяти юрисдикциях: Швейцария, Монако, Сингапур, Гонконг, Франция и США.

– Адвокаты Бувье говорят, что речь уже идет не о юридических претензиях в мире искусства, а совсем о других делах: что господин Рыболовлев фактически "приватизировал" систему правосудия в Монако, в своем стремлении посадить за решетку Бувье. Речь уже не о картинах, а о огромной коррупции общеевропейского масштаба.

Это прекрасная "человеческая комедия ", которая описывает состояние не только художественного рынка

– О, да, судя по тому, что мы знаем, были, бесспорно, коррупционные законодательные нарушения. Потому что, очевидно, первый арест Бувье в Монако был спровоцирован именно этими упомянутыми коррумпированными чиновниками. Это прекрасная "человеческая комедия ", которая описывает состояние не только художественного рынка, но и, видимо, состояние всего нашего мира на данный момент.

– У вас есть какие-то прогнозы, чем может это дело закончиться? Обычно стороны договариваются в конце концов, чтобы избежать особого скандала? Или все-таки все будет доведено до громкого процесса?

– Полагаю, что дело закончится громким процессом, потому что уже все границы перейдены. Дело Рыболовлева еще раз подтвердило одну важнейшую вещь – деньги любят тишину! Да и художественный рынок тоже любит тишину. А вот когда эта тишина нарушается, разрывается, у нас появляется удивительно редакая возможность краем глаза заглянуть за занавес и увидеть подлинные механизмы происходящего. Я еще, кстати, ожидаю с большим интересом дальнейших новостей об удивительной продаже Рыболовлевым этой своей картины Леонардо да Винчи, о которой мы уже говорили – и которую, возможно, написал вовсе и не да Винчи. Все-таки это самое дорогое полотно на сегодняшний день, проданное на художественном рынке.

– Вы много писали о том, что рынок в последние годы захлестнули подделки. Неужели люди на таком уровне, имеющие и платящие такие колоссальные, невероятные деньги, не в состоянии удостовериться в том, о какой картине в данном случае идет речь?

– Именно насчет этой работы Леонардо да Винчи разгорелись споры, потому что многие эксперты считают ее подлинной вещью, а другие, также многие – ну, не подделкой, но, возможно, работой совсем другого мастера или даже других мастеров. Кроме того, есть еще одна проблема этой работы – ее плохая сохранность, у нее очень большой уровень потерь. Как вы понимаете, покупали эту работу не европейские или американские коллекционеры, а ближневосточные принцы, как мы выяснили.

Зачем им понадобился лик Христа? Ответить я вам на это не могу. Очень забавно, что аукционный дом "Кристи", который продавал арабам рыболовлевского Леонардо, нашел очень интересную пиар-стратегию. Потому что мэмом кампании по продаже было то, что эта картина Леонардо – это как бы мужское воплощение "Моны Лизы". И само слово "Христос" было убрано. Что показывает, что, очевидно, продавцы сразу целились на Ближний Восток, на ближневосточных покупателей. Картина была куплена, и ее приобретатель. насколько я помню, заявил, что она будет отправлена в музей в Абу-Даби. Однако в ОАЭ она пока не попала.

Уже сформировалась целая ветвь конспирологии, посвященная этакой оси Рыболовлев-Леонардо да Винчи-Трамп-Саудовская Аравия-Кремль

Так что тут очень много загадок. Уже сформировалась целая ветвь конспирологии, посвященная этакой оси Рыболовлев-Леонардо да Винчи-Трамп-Саудовская Аравия-Кремль, и так далее. Все эти теории очень интересны и увлекательны, но насколько они соответствуют действительности, я говорить пока не хочу, и спекулировать на эту тему без фактов незачем. Но мы определенно присутствуем не в конце скандала, а в начале его, на мой взгляд.

– Вы упомянули, что деньги и мир высоких произведений искусства и очень известных и богатых коллекционеров любят тишину. Наверное, сейчас окружение, знакомые, друзья, или бывшие друзья, и Бувье, и Рыболовлева должны быть очень злы на них обоих? Ведь этот скандал может повлечь огромные изменения на всем рынке, в том числе и юридические?

– Думаю, что да, злы, и да, может повлечь, и уже влечет! Главное, как я уже сказал, это все сильно ударит по "фри портс". Сингапурского "фри порт" просто не будет, потому что его уже построить не смогут. Рыболовлев и Бувье подставляют или судят всех людей из своего взаимного окружения. Это создает большую "волну", и эта волна разгоняется. И закрытие "фри портс" – это будет очень большая проблема для многих, – полагает искусствовед Константин Акинша.