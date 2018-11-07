Хваливший Путина конгрессмен Рорабейкер проиграл выборы

Республиканский конгрессмен Дейна Рорабейкер, который одобрительно отзывался о Владимире Путине и фактически поддержал аннексию Крыма, лишится депутатского кресла в результате проигрыша сопернику-демократу на промежуточных выборах. Об этом сообщает Politico.

В настоящее время Рорабейкер занимает пост главы подкомитета Палаты представителей по вопросам Европы, Евразии и новых угроз. В этой должности он неоднократно блокировал ключевые повестки, связанные с предполагаемой российской угрозой, пишет издание. Из-за него нижняя палата не смогла изучить, в частности, такие вопросы, как война России против Украины в Донбассе, проблемы демократии в Польше и Венгрии, путь Македонии в НАТО, а также расширение Североатлантического союза за счет Черногории.

Рорабейкер согласился с результатами непризнанного ООН референдума о статусе Крыма, называл санкции против России "воплощением лицемерия", призывал к диалогу с Москвой, а также был одним из немногих конгрессменов, которые настаивали на отмене "Закона Магнитского". Инициатор этого закона Билл Браудер назвал в твиттере поражение Рорабейкера "отличным днем для истины и справедливости".

​Глава республиканского большинства в нижней палате Конгресса Кевин МакКарти ранее заявлял, что Рорабейкер, вероятно, находится "на зарплате" у Кремля.

Как сообщалось, по предварительным итогам выборов, которые прошли 6 ноября, в Соединенных Штатах демократы получили контроль над Палатой представителей — нижней палатой Конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в Сенате.