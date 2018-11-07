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Задержания в Петербурге 7 ноября

Задержания в Петербурге 7 ноября
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В Петербурге прошли митинги посвященные 101-й годовщине Октябрьской революции. В этом году власти впервые не согласовали ни одну из акций, поэтому коммунисты и другие левые активисты вышли на улицы без согласования. Состоялись шествие КПРФ под красными флагами к "Авроре" и митинг представителей разных левых организаций перед памятником Ленину у Финляндского вокзала. На митинге был задержан активист "Другой России" с транспарантом "Ильич, проснись!". Недалеко от "Авроры" полиция задержала активиста "Бессрочного протеста" Илью Ткаченко с плакатом "1917 — начало века террора и садизма".

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